Торговый оборот между Украиной и РФ рухнул почти в три раза

Украина выпала из десятки стран - главных торговых партнеров России

За последние пять лет Украина выпала из десятки стран - главных торговых партнеров России.

Торговый оборот между Украиной и РФ с 2014 года рухнул почти в три раза, с $18,5 млрд до $6,9 млрд за первую половину 2019 года, пишет Коммерсант.

Кроме того, по официальной статистке размеры взаимной торговли с девятью из топ-10 партнеров России по итогам первой половины 2019 года ниже результатов такого же периода 2014 года. При этом Китай остался является единственным крупным торговым партнером России, оборот с которым вырос за последние пять лет, добавило издание.

Напомним, президент РФ Владимир Путин указом 24 июня этого года продлил с 1 января до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.

Ранее Россия объявила о запрете экспортирта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.

Также министр экономики России Максим Орешкин заявил о тридцатипроцентном сокращении товарооборота с Украиной.