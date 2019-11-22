В Минэкономики объяснили, почему Украина не сможет полностью отказаться от торговли с РФ

Торговля между Украиной и РФ осуществляться через третьи страны, подчеркнул Тарас Качка.
Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил о невозможности построения "непреодолимой торговой стены" между Украиной и Россией.
"Если ситуация с безопасностью будет ухудшаться, будет усиливаться торговое эмбарго. Но только до определенного уровня. Думаю, что до максимального уровня торгового эмбарго с Россией мы уже дошли. Это факт, с которым я живу, - торговля все равно будет существовать", - подчеркнул он в интервью РБК-Украина.
Он пояснил, что в случае возникновения новых ограничений торговля между Украиной и Россией будет осуществляться через третьи страны.
Читайте такжеРФ перестала быть крупнейшим торговым партнером Украины"Ведь все равно торговля пойдет через Литву, Турцию. Собственно, так уже и происходит. На самом деле в этих региональных условиях мы не можем физически закрыться от российских товаров стеной. И мы видим это на примерах", - добавил Качка.
Напомним, президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.
Ранее Россия объявила о запрете экспортирта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.
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Также министр экономики России Максим Орешкин заявил о тридцатипроцентном сокращении товарооборота с Украиной.