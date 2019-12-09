ЕС может предоставить Украине полмиллиарда евро помощи - Маркарова

Оксана Маркарова / @minfin.gov.ua

Министр финансов Украины Оксана Маркарова, которая ранее выразила надежду, что с 2023 года Украина сможет сама себя обеспечивать, сообщила, что Киев может получить от Европейского союза полмиллиарда евро макрофинансовой помощи.

По ее словам, это макфрофинансовая помощь от ЕС стала возможной благодаря соглашению с Международным валютным фондом (МВФ). При этом условия получения помощи будут достаточно выгодными для Украины.

"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи с ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", - написала Маркарова в Facebook.

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Во время разговора глава Украины договорился о финансовой поддержке Украины в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования.

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Позже премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новая трехлетняя программа МВФ имеет для Украины большое экономическое значение. По его словам, поддержка МВФ - маркер доверия к стране.

"А значит, для нас будут дешевые ресурсы - для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты", - отметил Гончарук.

Как сообщал Главред, миссия МВФ с 14 по 22 ноября находилась в Киеве. По словам главы миссии Рона ван Рудена, в обсуждении новой программы был достигнут значительный прогресс.