УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Более 40 гривен за десяток: цены на яйца в Украине резко взлетят

29 ноября 2021, 16:43

В течение года цена на яйца выросла вдвое.

яйца
Цены на яйца в Украине / УНИАН

Цены на продукты в Украине продолжают дорожать, а куриные яйца и вовсе дорожают весь год. Как прогнозируют эксперты, уже в ближайшее время стоимость одного десятка яиц будет переваливать отметку в 40 гривен.

Это связано с тем, что цены на электроэнергию в стране растут, некоторые предприятия сократили количество кур, а кто-то и вовсе закрылся.

"Электроэнергия нужна для обогрева помещений с птицами. Но из-за роста цен производство стало невыгодным и птицефабрики сокращают объемы производства, или же закрываются", - отмечают эксперты, передает Znaj.ua.

В течение года цена на яйца выросла с 22 до 30 грн за 10 шт. На цену непосредственно влияют тарифы на электроэнергию и стоимость кормов.

Так, сейчас десяток яиц можно приобрести, к примеру, в АТБ и "Экомаркете" за 28,90 грн. В других магазинах стоимость составляет:

Реклама
  • "Велмарт" – 28,99 грн;
  • VARUS – 30,50 грн;
  • "Ашан" – 31,30 грн;
  • METRO – 31,90 грн;
  • Fozzy – 33,10 грн;
  • Novus – 36,59 грн;
  • "МегаМаркет" – 37,50 грн;
  • "Сильпо" – 38,49 грн.

Как рассказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, дорожать будут даже самые дешевые продукты, так как они сейчас пользуются повышенным спросом среди украинцев.

"Рост цен будет на "борщовый" набор. У нас, как правило, между летними и зимними ценами разница в 40-50%. Поэтому я думаю, что до конца этого года на 20-30% набор вырастет в стоимости", – сказал Пендзин.

Читайте также100 грн за 0,5 л: подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает

Как сообщал Главред, в Украине стали резко расти цены на продукт из "борщевого набора". Фермеры повышают стоимость свеклы. Сейчас корнеплод стоит в среднем в 3,3 раза дороже, чем в конце ноября 2020-го года. В среднем, за неделю цены на столовую свеклу выросли в полтора раза. И сегодня украинские фермеры готовы отгружать данный корнеплод не дешевле 9-12 грн/кг.

При этом в Украине резко взлетели цены на лук - побит рекордный максимум.

Также цена на сало побила все рекорды. Теперь оно стоит дороже отборной свинины. Держать скот не выгодно и тяжело, свиноферм в аграрной стране не так много и специализируются они на других породах свиней.

В то же время в Украине очень сильно подешевели яблоки. Так, в столице Украины килограмм яблок можно было купить в среднем по цене $0,36 долларов США за кг – на 19% дешевле, чем в Днепре, на треть дешевле, чем в Кишинёве и в два раза дешевле, чем в Тбилиси.

Читайте также:

viber
яйца цены на продукты
Сейчас вы просматриваете новость «Более 40 гривен за десяток: цены на яйца в Украине резко взлетят». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Таро прогноз на декабрь 2021: какое будущее карты пророчат ЛьвамТаро прогноз на декабрь 2021: какое будущее карты пророчат Львам Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров расскажет драматичную историю про первый контакт с ваораниМир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров расскажет драматичную историю про первый контакт с ваорани В моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникВ моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздник Украинцы узнали новые тарифы на газ в декабре: кому придется платить большеУкраинцы узнали новые тарифы на газ в декабре: кому придется платить больше Гороскоп на декабрь 2021: Козероги выбьются из сил, но разрешат все проблемыГороскоп на декабрь 2021: Козероги выбьются из сил, но разрешат все проблемы
16:53

Звезды сериала Разница в возрасте рассказали о самой яркой авантюре в их реальной жизни

16:50

Саша Бо показала публике лицо нового бойфренда во время страстного поцелуя

16:43

Более 40 гривен за десяток: цены на яйца в Украине резко взлетятВидео

16:25

Умер мгновенно: в Кривом Роге COVID-пациент выпрыгнул с 8 этажа больницы

16:18

Суд над Саакашвили: политик не признал правосудие Грузии и заявил, что научился терпению в УкраинеВидео

Реклама
16:01

Самая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкойВидео

15:58

Начальник из ГСЧС застрелил копа: под Черниговом охота закончилась трагедией

15:57

Удар по Украине с четырех направлений: Кулеба назвал "очень мрачной" ситуацию с действиями РоссииВидео

15:55

Какая рыба накапливает ртуть и опасна для тела - ответ диетолога

15:45

Алла Пугачева с кошкой на голове шокировала фанатов сходством с Сергеем Зверевым

15:44

Билана отправляют к психиатру после пьяной выходки на сцене: "ему необходима помощь"Видео

15:43

На Волыни молодой полицейский застрелился в туалете отделения

15:33

Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаВидео

15:31

Ждите арктического холода: украинцев предупредили о неожиданной зимней аномалииВидео

15:26

Генерал-эксперт рассказал, решится ли Путин зимой на вторжение в Украину

15:21

Что меняется с 1 декабря в Украине: повышение пенсий, зарплат и "Вовина тысяча"

15:19

Инфекционист развеял популярные мифы об ОмикронеВидео

15:13

Как оформить пенсию и субсидии через "Дію": пошаговая инструкция

15:06

Еще полгода "Северный поток-2" не смогут запустить, – посол ГерманииВидео

15:00

Каждый третий – полностью привит от COVID-19: в Украине стремительно растут темпы вакцинацииВидео

Реклама
14:46

Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вcпышками "Омикрона"

14:43

Затащил в заброшенный дом: под Винницей пьяный уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку

14:37

"Беларусь в стороне не останется": Лукашенко пригрозил вместе с Россией пойти войной против УкраиныВидео

14:34

В Украине рухнули цены на газ для населенияВидео

14:26

РФ – "друг", а Турция посредник: Эрдоган готов помочь Зеленскому и Путину "помирить" Москву с КиевомВидео

14:12

Во Львове по программе Зеленского "Большая стройка" реконструируют Собор святого Юра

13:51

Циклон "Бенедикт" хозяйничает в Украине: какой погоды ждать в ближайшие дниВидео

13:50

Оформление субсидий и пересчет пенсий: в приложении "Дія" появились 7 новых услугВидео

13:47

Хлеб по 40 гривен за буханку: украинцев предупредили о рекордном подорожанииВидео

13:29

Ушел из жизни советский кинорежиссер - создатель фильмов Бег и Тегеран-43

13:26

Финансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находкаВидео

13:12

Под Винницей случилась химическая авария: спасатели осаживают облако аммиака

13:00

Гороскоп на завтра 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сныВидео

12:58

В 15 лет весила 9 кг: в Кривом Роге мать заморила голодом больную дочьВидео

12:58

Минск анонсировал совместные с РФ военные маневры на границе УкраиныВидео

12:54

Повторит судьбу Гонгадзе: Арестович заявил, что Бутусова могут убить

12:41

В ФРГ пригрозили РФ ответкой и "огромными потерями" в случае нападения на УкраинуВидео

12:37

Ляшко рассказал, что известно о новом COVID-штамме Омикрон и есть ли он в УкраинеВидео

12:36

В Одессе во время урока на школьников упал потолок, один ребенок травмированВидео

12:29

Победитель Танцев со звездами Артур Логай не сдержал эмоции за кулисами: "Я все еще не понимаю, что произошло"

Реклама
12:22

В Киеве от коронавируса умер крошечный четырехмесячный ребенок

12:00

"Запрет станет бременем для людей": ВОЗ призвала не ограничивать путешествия из-за ОмикронаВидео

11:58

Просрочил растаможку – отдай авто государству: украинцы резко стали отказываться от евробляхВидео

11:57

"Хотят что-то урвать": у Лукашенко закатили истерику из-за учений Украины у границыВидео

11:56

"Рататуй ищет ингредиенты": Сеть позабавило видео с мышью в супермаркете ЗапорожьяВидео

11:50

Опасен ли штамм "Омикрон" и как скоро он будет в Украине: объяснение иммунолога

11:50

Главный инфекционист США раскрыл, что защитит от COVID-штамма ОмикронВидео

11:49

Жена Дмитрия Комарова призналась, как переживает разлуку с любимымВидео

11:26

Море цветов и COVID-ограничения: в Киеве прощаются с экс-мэром ОмельченкоВидео

11:25

Новолуние и солнечное затмение в декабре 2021: что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять