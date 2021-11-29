Более 40 гривен за десяток: цены на яйца в Украине резко взлетят

Цены на яйца в Украине / УНИАН

Цены на продукты в Украине продолжают дорожать, а куриные яйца и вовсе дорожают весь год. Как прогнозируют эксперты, уже в ближайшее время стоимость одного десятка яиц будет переваливать отметку в 40 гривен.

Это связано с тем, что цены на электроэнергию в стране растут, некоторые предприятия сократили количество кур, а кто-то и вовсе закрылся.

"Электроэнергия нужна для обогрева помещений с птицами. Но из-за роста цен производство стало невыгодным и птицефабрики сокращают объемы производства, или же закрываются", - отмечают эксперты, передает Znaj.ua.

В течение года цена на яйца выросла с 22 до 30 грн за 10 шт. На цену непосредственно влияют тарифы на электроэнергию и стоимость кормов.

Так, сейчас десяток яиц можно приобрести, к примеру, в АТБ и "Экомаркете" за 28,90 грн. В других магазинах стоимость составляет:

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"Велмарт" – 28,99 грн;

VARUS – 30,50 грн;

"Ашан" – 31,30 грн;

METRO – 31,90 грн;

Fozzy – 33,10 грн;

Novus – 36,59 грн;

"МегаМаркет" – 37,50 грн;

"Сильпо" – 38,49 грн.

Как рассказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, дорожать будут даже самые дешевые продукты, так как они сейчас пользуются повышенным спросом среди украинцев.

"Рост цен будет на "борщовый" набор. У нас, как правило, между летними и зимними ценами разница в 40-50%. Поэтому я думаю, что до конца этого года на 20-30% набор вырастет в стоимости", – сказал Пендзин.

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Как сообщал Главред, в Украине стали резко расти цены на продукт из "борщевого набора". Фермеры повышают стоимость свеклы. Сейчас корнеплод стоит в среднем в 3,3 раза дороже, чем в конце ноября 2020-го года. В среднем, за неделю цены на столовую свеклу выросли в полтора раза. И сегодня украинские фермеры готовы отгружать данный корнеплод не дешевле 9-12 грн/кг.

При этом в Украине резко взлетели цены на лук - побит рекордный максимум.

Также цена на сало побила все рекорды. Теперь оно стоит дороже отборной свинины. Держать скот не выгодно и тяжело, свиноферм в аграрной стране не так много и специализируются они на других породах свиней.

В то же время в Украине очень сильно подешевели яблоки. Так, в столице Украины килограмм яблок можно было купить в среднем по цене $0,36 долларов США за кг – на 19% дешевле, чем в Днепре, на треть дешевле, чем в Кишинёве и в два раза дешевле, чем в Тбилиси.

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