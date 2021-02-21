Экономист объяснил, почему Украине сейчас не нужен кредит МВФ

Украине сейчас не нужен кредит МВФ / Reuters

Кредит от Международного валютного фонда Украине сейчас не нужен. Это неэффективно и невыгодно. Такое мнение озвучил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Он объяснил, что кредит МВФ берут либо для пополнения резервов Национального банка, либо для покрытия дефицита бюджета, передает Главред.

"Резервы НБУ за последние 7 лет находятся на историческом максимуме и составляют около 28 миллиардов долларов. Гривна тоже укрепляется – НБУ проводит интервенции по покупке валюты на межбанке и в день иногда покупает по 100 миллионов долларов. Соответственно, смысла брать деньги из резерва, чтобы они лежали там мертвым грузом, да еще и платить за них проценты – нет", - отметил эксперт.

По его словам, с точки зрения дефицита бюджета брать кредит сейчас также невыгодно. Потому что брать в долг валютные средства на укрепление гривны неэффективно – это нужно делать, когда гривна девальвирует. Ведь тогда, продавая транш, можно частично сбить девальвационную волну и затормозить падение курса гривны.

"Когда гривна укрепляется, то внешние долги лучше отдавать, а не брать. В противном случае мы еще больше подстегнем укрепление гривны и повторим 2019 год, когда промышленность попала в кризис, что послужило поводом для падения промпроизводства на 2%", - отметил Кущ.

Экономист считает, что разговоры о выплате процентов за неиспользованный транш МВФ - попытка западного лобби удержать Украину на "кредитной игле". По его словам, президент Владимир Зеленский выбрал прагматичный путь – временно поставить сотрудничество Украины и МВФ на паузу.

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