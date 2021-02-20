УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Дошли до абсурда: зачем Украина тянет транш МВФ, который ей не нужен

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

20 февраля 2021, 07:54

Разговоры о выплате процентов за неиспользованный транш МВФ - попытка западного лобби удержать Украину на кредитной игле.

МВФ
Украине пока не нужен новый транш от МВФ / Reuters

Ряд СМИ и экспертов стали писать о выплатах Украиной неустойки за неиспользованные кредиты от МВФ.

Ситуация с МВФ сегодня простая – их кредит сейчас Украине не нужен. Обычно его берут либо для пополнения резервов Национального банка, либо для покрытия дефицита бюджета.

Резервы НБУ за последние 7 лет находятся на историческом максимуме и составляют около 28 миллиардов долларов. Гривна тоже укрепляется – НБУ проводит интервенции по покупке валюты на межбанке и в день иногда покупает по 100 миллионов долларов. Соответственно, смысла брать деньги из резерва, чтобы они лежали там мертвым грузом, да еще и платить за них проценты – нет. Поскольку это абсолютно нецелесообразно с точки зрения высоких затрат на обслуживание наших долгов и дополнительная процентная нагрузка на государство.

С точки зрения дефицита бюджета это также невыгодно. Потому что брать в долг валютные средства на укрепление гривны неэффективно – это нужно делать, когда гривна девальвирует. Ведь тогда, продавая транш, можно частично сбить девальвационную волну и затормозить падение курса гривны.

Представьте, что мы взяли в долг 1 миллиард долларов. Все эти деньги лежали бы на валютном счету Минфина и тратить эти деньги сейчас особо некуда – все инвестиционные затраты пойдут с весны-лета, когда гривна, например, укрепится до 26 за доллар. И, если начать продажу валюты, то Украина получит не 28 миллиардов, а только 26, а отдавать уже придется через два года, когда курс будет 30.

Получается, что на одном ошибочном привлечении транша Украина может потерять 4 миллиарда гривен.

Иными словами, когда гривна укрепляется, то внешние долги лучше отдавать, а не брать. В противном случае мы еще больше подстегнем укрепление гривны и повторим 2019 год, когда промышленность попала в кризис, что послужило поводом для падения промпроизводства на 2%.

Читайте такжеМВФ требует содрать с украинцев последний слой кожиЕсли не нужен транш, то и не стоит добиваться его привлечения любой ценой. Но вместо этого Украина дожила до абсурда и все время пытается поступать наоборот и берет транши, даже если они нам не нужны. В этой связи Зеленский выбрал прагматичный путь – временно поставить сотрудничество на паузу (что, в принципе, не мешает ему начать его снова ближе к лету). И это, соответственно, не понравилось внешним кредиторам, для которых как раз выгодно подсаживать Украину на иглу сотрудничества с МВФ, чтобы мы действовали в их интересах, а не своих. И именно поэтому сейчас стали появляться разные слухи о процентных платежах неустойки за неиспользованные кредиты.

Стоит отметить, что программа МВФ действительно включает в себя целый ряд комиссионных платежей. Кредитный договор – это некий депозит, который МВФ размещает в Нацбанке. И когда подписывают меморандум, страна платит единоразовую комиссию, которая начисляется на сумму всей программы. Например, при подписании "Stand-by" на 5 миллиардов мы уплатили единоразовую комиссию в размере сотой или десятой доли процента. После этого Украина платит процент за взятый транш, т.е. на два взятых миллиарда и дополнительно, пока не выбран лимит, мы платим комиссию за оставшиеся деньги – такой же процент в размере сотой или десятой доли процента. Но это незначительные суммы в сравнении с суммой кредита.

И самое интересное, что об этих процентах почему-то никто не вспоминал, когда Украина подписывала программу расширенного финансирования на 14 миллиардов долларов во времена Порошенко, которую мы использовали лишь наполовину.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда

МВФ проценты кредит МВФ Алексей Кущ новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Почему Россия не спешит решать водную проблему в КрымуПочему Россия не спешит решать водную проблему в Крыму Что привез Зеленский из поездки в ОАЭЧто привез Зеленский из поездки в ОАЭ Зеленский нанес исторический удар по ПутинуЗеленский нанес исторический удар по Путину Чего ждать Украине, если кредита от МВФ она так и не получитЧего ждать Украине, если кредита от МВФ она так и не получит Зеленский может ввести санкции против Медведчука и Порошенко, чтобы спасти себяЗеленский может ввести санкции против Медведчука и Порошенко, чтобы спасти себя
Следующий материал

Последние новости

07:54
Дошли до абсурда: зачем Украина тянет транш МВФ, который ей не нужен
07:46
Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
07:26
Данилов заявил, что остановить войну на Донбассе может только Путин Видео
07:24
Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы Видео
06:50
Токсичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнира Видео
Реклама
05:40
Рада приняла закон, ужесточающий штрафы поджигателям лесов в Украине Видео
05:20
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
04:55
В Слуге народа рассказали, как Путин отреагирует на санкции против Медведчука Видео
04:30
Внебрачная дочь Путина без лифчика показала "бунтарский дух" Видео
04:05
Пять удобных поз для самого приятного секса в вашей жизни Видео
04:00
Бывший секретарь СНБО объяснил, почему Россия не намерена защищать Медведчука Видео
03:03
Земфира посвятила клип герою популярной игры: опубликован полный текст песни Видео
02:30
Эскперт оценил шансы РФ обеспечить аннексированный Крым водой Видео
02:01
Обвиненная в издевательствах воспитательница детсада рассказала об угрозах скотчем Видео
01:30
В Украине выпустили Московское пиво с Кремлем и триколором
01:13
Штаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси Видео
00:39
Эксперт объяснил, как Украине остаться на газовом рынке после запуска СП-2 Видео
00:19
Медик подсказала, как продлить молодость мужчине и женщине Видео
19 февраля, пятница
23:57
Минздрав назвал главную причину вспышки COVID-19 в западных областях Видео
23:25
"Далее будет": в СНБО анонсировали громкие разоблачения нардепов
Реклама
23:05
Украинским военным на Донбассе разрешили отвечать на провокации
22:34
СМИ выяснили, из-за чего ввели санкции против Оксаны Марченко
22:18
У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной Видео
22:04
Сенцов высказался о санкциях против Медведчука Видео
21:46
Кравчук резко отреагировал на санкции СНБО Видео
21:33
Зеленский объяснил, как собирается защищать языки нацменьшинств Видео
21:31
В Сети выложили фото предполагаемого дома Януковича в Ростове
21:17
Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь Видео
21:12
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
21:11
Лавров разразился обвинениями в адрес Запада из-за Украины Видео
21:04
Герпес передается через поцелуй: что нужно знать, чтобы защитить себя Видео
20:57
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала генпродюсера скандального канала Видео
20:48
Сколько калорий сжигает секс и как сжечь еще больше: лайфхаки Видео
20:37
Цены на продукты резко взлетят: что подорожает в Украине Видео
20:27
Меркель объявила о провале переговоров по Донбассу и призвала Запад к действиям Видео
20:23
В СБУ высказались о новых санкциях СНБО Видео
20:20
Зеленский начал против Путина рискованную игру мнение
20:03
Зеленский нанес исторический удар по Путину мнение
19:47
Конгресс США принял важное решение по Украине
19:47
Синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению Видео
Реклама
19:40
Зеленский усилил контроль Украины над Донбассом Видео
19:25
Убийство пешехода в центре Киева: в полиции сообщили подробности Видео
19:12
Похудение и сон: как одно помогает и мешает другому Видео
19:00
Некогда великие франшизы MGS и Castlevania получат вторую жизнь – СМИ Видео
18:56
Байден выдвинул очередные обвинения Путину и заверил НАТО в поддержке
18:25
Плевать на ПДД: сын нардепа гонял по Киеву на огромной скорости Видео
18:25
Данилов раскрыл подробности секретного решения СНБО по Донбассу Видео
18:20
"Евротерминал", как ворота в крупнейший порт по перевалке контейнеров новости компании
18:16
СНБО принял решение по новым санкциям: чья собственность подпала под раздачу Видео
18:06
В НАПК раскрыли детали "выигрыша" Ляшко более полумиллиона гривен в лотерею
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять