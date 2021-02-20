Дошли до абсурда: зачем Украина тянет транш МВФ, который ей не нужен

Украине пока не нужен новый транш от МВФ / Reuters

Ряд СМИ и экспертов стали писать о выплатах Украиной неустойки за неиспользованные кредиты от МВФ.

Ситуация с МВФ сегодня простая – их кредит сейчас Украине не нужен. Обычно его берут либо для пополнения резервов Национального банка, либо для покрытия дефицита бюджета.

Резервы НБУ за последние 7 лет находятся на историческом максимуме и составляют около 28 миллиардов долларов. Гривна тоже укрепляется – НБУ проводит интервенции по покупке валюты на межбанке и в день иногда покупает по 100 миллионов долларов. Соответственно, смысла брать деньги из резерва, чтобы они лежали там мертвым грузом, да еще и платить за них проценты – нет. Поскольку это абсолютно нецелесообразно с точки зрения высоких затрат на обслуживание наших долгов и дополнительная процентная нагрузка на государство.

С точки зрения дефицита бюджета это также невыгодно. Потому что брать в долг валютные средства на укрепление гривны неэффективно – это нужно делать, когда гривна девальвирует. Ведь тогда, продавая транш, можно частично сбить девальвационную волну и затормозить падение курса гривны.

Представьте, что мы взяли в долг 1 миллиард долларов. Все эти деньги лежали бы на валютном счету Минфина и тратить эти деньги сейчас особо некуда – все инвестиционные затраты пойдут с весны-лета, когда гривна, например, укрепится до 26 за доллар. И, если начать продажу валюты, то Украина получит не 28 миллиардов, а только 26, а отдавать уже придется через два года, когда курс будет 30.

Получается, что на одном ошибочном привлечении транша Украина может потерять 4 миллиарда гривен.

Иными словами, когда гривна укрепляется, то внешние долги лучше отдавать, а не брать. В противном случае мы еще больше подстегнем укрепление гривны и повторим 2019 год, когда промышленность попала в кризис, что послужило поводом для падения промпроизводства на 2%.

Читайте такжеМВФ требует содрать с украинцев последний слой кожиЕсли не нужен транш, то и не стоит добиваться его привлечения любой ценой. Но вместо этого Украина дожила до абсурда и все время пытается поступать наоборот и берет транши, даже если они нам не нужны. В этой связи Зеленский выбрал прагматичный путь – временно поставить сотрудничество на паузу (что, в принципе, не мешает ему начать его снова ближе к лету). И это, соответственно, не понравилось внешним кредиторам, для которых как раз выгодно подсаживать Украину на иглу сотрудничества с МВФ, чтобы мы действовали в их интересах, а не своих. И именно поэтому сейчас стали появляться разные слухи о процентных платежах неустойки за неиспользованные кредиты.

Стоит отметить, что программа МВФ действительно включает в себя целый ряд комиссионных платежей. Кредитный договор – это некий депозит, который МВФ размещает в Нацбанке. И когда подписывают меморандум, страна платит единоразовую комиссию, которая начисляется на сумму всей программы. Например, при подписании "Stand-by" на 5 миллиардов мы уплатили единоразовую комиссию в размере сотой или десятой доли процента. После этого Украина платит процент за взятый транш, т.е. на два взятых миллиарда и дополнительно, пока не выбран лимит, мы платим комиссию за оставшиеся деньги – такой же процент в размере сотой или десятой доли процента. Но это незначительные суммы в сравнении с суммой кредита.

И самое интересное, что об этих процентах почему-то никто не вспоминал, когда Украина подписывала программу расширенного финансирования на 14 миллиардов долларов во времена Порошенко, которую мы использовали лишь наполовину.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда