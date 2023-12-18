УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Уровень жизни будет падать: эксперт назвал последствия отмены помощи Украине

Юрий Берендий
18 декабря 2023, 15:19
По словам эксперта, если Украина проведет полноценную реиндустриализацию, то отсутствие финансовой помощи от партнеров не повлияет на уровень жизни населения.
Уровень жизни будет падать: эксперт назвал последствия отмены помощи Украине
Эксперт назвал последствия отмены помощи Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Если не будет помощи со стороны западных союзников, то уровень жизни в Украине будет падать. В то же время, курс гривны, вероятно, будет фиксирован до конца войны. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Он (уровень жизни - ред.) и так падает, потому что в стране война: ряд производств не работает, люди подъедают свои сбережения. Идут расходы на армию, а не на все, что связано с экономикой", - указывает Тарас Загородний.

Впрочем по его словам, если будут создаваться рабочие места в перерабатывающей промышленности, ситуация будет лучше, тогда возможен хороший экономический рост, и люди будут получать зарплату, будут рабочие места, например, за счет оборонки

видео дня

"Понадобятся люди, чтобы производить миллион дронов в год - это новые рабочие места, люди будут платить налоги, им будут выплачивать зарплаты. Тогда у нас будет и рост экономики. Уже, к счастью, есть хоть робкие попытки реиндустриализации. И они должны продолжаться из-за локализации производств. Те же аграрные холдинги должны понять, что с их зерном в таком количестве мы в Европе никому не нужны. Если эти тенденции будут продолжаться, то жизненный уровень не сильно просядет", - заключает экономический эксперт.

Он также заключает, что если реиндустриализация не произойдет в полном объеме, то уровень жизни будет продолжать проседать.

"Если мы будем продолжать в том же духе, что и сейчас, то есть брать кредиты и клянчить деньги, то жизненный уровень будет проседать, поскольку ресурсов будет все меньше. Ресурсов меньше - цены будут расти", - добавляет аналитик.

Аналитик делает вывод, что курс гривны напрямую будет зависеть от того, какую политику в отношении него будет продвигать Нацбанк.

"В официальную инфляцию я особо не верю, но где-то на 15%, думаю, она вырастет. А курс гривны будет зависеть от того, как себя будет вести Нацбанк: если он будет давать зарабатывать банкирам на колебании курса гривны, то будет проседание курса, если нет, то, по-хорошему, курс должен быть фиксированным до конца войны", - резюмирует политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Экономическая помощь для Украины

Сенат США заблокировал начало дебатов по законопроекту, направленному на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню. Причиной этого стали требования республиканцев включить в документ более жесткие меры по защите южной границы с Мексикой. По информации The Hill, сенаторы из обеих политических партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в отношении мер против нелегальной миграции через американскую границу. Однако законодатели имеют разные взгляды на сроки достижения окончательного соглашения.

Если США прекратят финансирование для поддержки Украины в ее войне против России, это может существенно подорвать способность Киева к самозащите. Об этом заявил Джейк Салливан, советник по вопросам национальной безопасности Белого дома.

Венгрия в пятницу заблокировала соглашение Европейского Союза о выделении Украине 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По информации Reuters, лидеры ЕС решили возобновить обсуждение этого вопроса в январе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине экономика
Реклама

Главное за день

"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

15:22 Политика
Тарнавский признал нехватку артснарядов у ВСУ на "нуле": это уже влияет на бои

Тарнавский признал нехватку артснарядов у ВСУ на "нуле": это уже влияет на бои

14:53 Украина
В Украину вернется мороз: синоптик назвала дату нового похолодания

В Украину вернется мороз: синоптик назвала дату нового похолодания

14:42 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

15:22

"Прослушка" Залужного: у Зеленского заявили о "находке" времен Януковича

15:19

Уровень жизни будет падать: эксперт назвал последствия отмены помощи Украине

15:08

Шикарный салат Зеленый Дракон на Новый год 2024: рецепт счастливого блюдаВидео

14:53

Тарнавский признал нехватку артснарядов у ВСУ на "нуле": это уже влияет на бои

14:49

Угроза захвата Харькова и Днепра: Залужный ответил на вопрос насчет планов РФ

Прогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружииПрогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружии
14:42

В Украину вернется мороз: синоптик назвала дату нового похолодания

14:37

Залужный – о мобилизации: нужно вернуть рабочий механизм и обеспечить ротацию

13:45

Лишь немногие найдут спрятанное сердце за 11 секунд: сложная оптическая иллюзия

13:42

Уничтожено 18 офицеров: ВСУ стерли в порошок элитную бригаду морпехов РФ — СМИ

Реклама
13:41

РФ пойдет в наступление в трех областях: эксперт сказал, кому приготовитьсяВидео

13:38

"Не могу говорить, потому что будет шоу": Залужный прокомментировал слухи о новом контрнаступлении

13:29

Это гениально: зачем люди пшикают лаком для волос на белые носки

13:05

Блогершу Квиткову признали виновной в резонансном ДТП

13:01

Залужный прокомментировал прослушку в своем кабинете

12:44

Уничтожено и повреждено больше 100 единиц техники: генерал рассказал об успехе ВСУ

12:38

Украинцы доверяют ВСУ, Зеленскому и Залужному: рейтинг Рады резко упал – опросФото

12:35

Неприятные "ароматы" исчезнут навсегда: 4 способа, как избавиться от запаха в квартире

12:34

Дорофеева призналась, что села в лужу и случайно взяла кусок из хита российской группыВидео

12:26

Майдан 2024: эксперт оценил риск массовых протестов и назвал отправную точкуВидео

12:03

Только 1 из 10 сможет найти животное: оптическая иллюзия для самых внимательных

Реклама
12:01

Положите это в мышеловку: что больше всего привлекает мышей

11:49

"Отправляют на убой раненых и хромых": в РФ бунтуют жены мобилизованных недобитков

11:47

Точно поможет: врач назвал лучшие продукты, которые нужно есть при похмелье

11:45

В ЕС нашли способ наказать и "обезвредить" Орбана: Financial Times раскрыло детали

11:34

Иначе придется выбросить: 9 правил, как не испортить антипригарное покрытие на сковороде

11:28

Конец войны в 2024 году: эксперт назвал 2 сценария и предупредил украинцев

11:27

Загородний спрогнозировал, стоит ли ждать украинцам выборов в 2024-мВидео

10:49

РФ копит ракеты: в ВСУ назвали вероятные цели и сроки ударов по Украине

10:45

"Ищут любовный интерес в Европе": Безуглая сделала новое заявление о мобилизации женщин

10:33

Целью стал аэродром с которого обстреливали Украину: новые детали атаки дронов по РФ

10:19

Цены на продукты перед Рождеством: что из еды подорожает сильнее всего

09:50

Новое контрнаступление Украины: эксперт назвал дату и раскрыл детали операции

09:48

Как правильно – "нАчинка" или "начИнка": Авраменко объяснил популярную ошибкуВидео

09:47

Нельзя давать взаймы и ругать детей: чем особенный церковный праздник 19 декабря

09:36

Социальная пенсия: кому из украинцев она положена и сколько денег

09:24

В кабинете Залужного нашли "прослушку": СМИ выяснили новые подробности

09:07

Гороскоп на завтра 19 декабря 2023: Овнам - огромные потери, Девы - не хвастайтесь

08:52

$50 тысяч за голову Чичериной: певицу-путинистку накрыла паранойя

08:45

РФ бросает в атаку на фронте в 8 раз больше бойцов, чем ВСУ - DeepState

08:10

В бюджете США уже не осталось денег на финансовую и прочие поддержки Киева - Маркарова

Реклама
07:49

ВСУ продвинулись на Купянском направлении и контратаковали возле Авдеевки - ISW

06:54

Военная помощь Украине: в Сенате США достигли прогресса в переговорах - The Hill

06:28

Про бумажный ад, который выедает душу защитникамнение

04:37

Раскрыта цена и характеристики нового украинского дрона на 750 км

03:33

"Условия будут другие": эксперт раскрыл, как выборы США повлияют на помощь Украине

03:00

У Димы Коляденко новые отношения - и это не Ирина Билык

02:35

Что делать, если медленно уходит вода: 3 хитрости, которые точно помогут

02:05

Что известно о фальшивом диктаторе: неожиданная версия насчет двойников Путина

01:34

От чего зависит победа Украины в войне: Свитан назвал два сценария

00:04

Адель подписала нового супруга на жесткий брачный контракт - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять