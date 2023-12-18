Уровень жизни будет падать: эксперт назвал последствия отмены помощи Украине

По словам эксперта, если Украина проведет полноценную реиндустриализацию, то отсутствие финансовой помощи от партнеров не повлияет на уровень жизни населения.

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Эксперт назвал последствия отмены помощи Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Если не будет помощи со стороны западных союзников, то уровень жизни в Украине будет падать. В то же время, курс гривны, вероятно, будет фиксирован до конца войны. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Он (уровень жизни - ред.) и так падает, потому что в стране война: ряд производств не работает, люди подъедают свои сбережения. Идут расходы на армию, а не на все, что связано с экономикой", - указывает Тарас Загородний.

Впрочем по его словам, если будут создаваться рабочие места в перерабатывающей промышленности, ситуация будет лучше, тогда возможен хороший экономический рост, и люди будут получать зарплату, будут рабочие места, например, за счет оборонки

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"Понадобятся люди, чтобы производить миллион дронов в год - это новые рабочие места, люди будут платить налоги, им будут выплачивать зарплаты. Тогда у нас будет и рост экономики. Уже, к счастью, есть хоть робкие попытки реиндустриализации. И они должны продолжаться из-за локализации производств. Те же аграрные холдинги должны понять, что с их зерном в таком количестве мы в Европе никому не нужны. Если эти тенденции будут продолжаться, то жизненный уровень не сильно просядет", - заключает экономический эксперт.

Он также заключает, что если реиндустриализация не произойдет в полном объеме, то уровень жизни будет продолжать проседать.

"Если мы будем продолжать в том же духе, что и сейчас, то есть брать кредиты и клянчить деньги, то жизненный уровень будет проседать, поскольку ресурсов будет все меньше. Ресурсов меньше - цены будут расти", - добавляет аналитик.

Аналитик делает вывод, что курс гривны напрямую будет зависеть от того, какую политику в отношении него будет продвигать Нацбанк.

"В официальную инфляцию я особо не верю, но где-то на 15%, думаю, она вырастет. А курс гривны будет зависеть от того, как себя будет вести Нацбанк: если он будет давать зарабатывать банкирам на колебании курса гривны, то будет проседание курса, если нет, то, по-хорошему, курс должен быть фиксированным до конца войны", - резюмирует политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Экономическая помощь для Украины

Сенат США заблокировал начало дебатов по законопроекту, направленному на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню. Причиной этого стали требования республиканцев включить в документ более жесткие меры по защите южной границы с Мексикой. По информации The Hill, сенаторы из обеих политических партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в отношении мер против нелегальной миграции через американскую границу. Однако законодатели имеют разные взгляды на сроки достижения окончательного соглашения.

Если США прекратят финансирование для поддержки Украины в ее войне против России, это может существенно подорвать способность Киева к самозащите. Об этом заявил Джейк Салливан, советник по вопросам национальной безопасности Белого дома.

Венгрия в пятницу заблокировала соглашение Европейского Союза о выделении Украине 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По информации Reuters, лидеры ЕС решили возобновить обсуждение этого вопроса в январе.

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