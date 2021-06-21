В Германии объявили, когда появятся результаты переговоров с США по Северному потоку-2

Когда появятся результаты переговоров ФРГ с США по Северному потоку-2 / Reuters

Первые результаты переговоров между Германией и США по вопросу строительства газопровода Северного потока-2 ожидаются ближе к августу. Пока что дебаты продолжаются.

В рамках переговоров немецкая делегация недавно побывала в Вашингтоне.

"Сейчас переговоры продолжаются, мы собираемся найти решения до августа", – заявил в интервью газете Die Welt министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, сторонам удалось достичь существенного прогресса. В частности, немецкие компании и отдельные персоны были выведены из-под действия последних санкций Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американской делегацией ранее призывал США и Евросоюз остановить достройку Северного потока-2. Гарант акцентировал внимание на том, что данный проект несет угрозу безопасности украинского государства.

Глава МВД Арсен Аваков считает, что после запуска СП-2 украинской газотранспортной системе грозит опасность со стороны России. По данным разведки, существует вероятность провокаций и терактов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил сценария, при котором у газопровода Северный поток-2 возникнут проблемы на этапе сертификации и страхования трубы.

Российский депутат Вячеслав Никонов предположил, что США попробуют остановить запуск Северного потока-2 в том случае, если на осенних парламентских выборах в Германии победу одержит Партия зеленых.