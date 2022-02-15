В Украине в феврале подорожают новые квартиры

В Украине подорожают новые квартиры/ prostonata.livejournal.com УНИАН

В Украине в конце февраля начнется точечное повышение цен на квартиры в новостройках. Это будет связано преимущественно с переходом строительства объектов на новый уровень.

Стоит ожидать роста стоимости нового жилья на 5-7% в гривне. Об этом рассказал основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий, пишет UBR.ua.

По его словам, такое подорожание будет плановым, поэтому его не нужно бояться. При этом он отметил, что подорожание не скажется на средний ценовой динамике лишь в 5% строящихся жилых комплексов.

Кроме этого, эксперт назвал ряд причин, почему удерживается уровень цен:

увеличение отложенного спроса;

отсутствие новых источников пополнения платежеспособного спроса;

курсовые колебания, от которых во многом зависят цены производителей и поставщиков строительных материалов;

внешнеполитическая напряженность;

отчасти экономическая неопределенность.

По его словам, все эти причины тесно связаны друг с другом.

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"Но рынок рассчитывает на то, что в ближайшие несколько недель появится свет в конце тоннеля. Девелоперы не склонны к паническим настроениям, это касается и потенциальных покупателей жилья", – отметил эксперт.

Напомним, что в Украине вдвое возросло количество отказов во вводе в эксплуатацию жилых многоэтажек по сравнению с предыдущим годом. Среди причин в отказах – отсутствие информации о документе, удостоверяющем право собственности или пользования земельным участком.

Цены на недвижимость в Украине

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Украине подорожает недвижимость. Цена за квадратный метр может увеличиться на 10%. Цены вырастут не только на первичном, но и на вторичном рынке. Однако все будет зависеть от спроса и покупательной способности.

Увеличатся в Украине и цены на аренду жилья. Они взлетят на 10-15% в течение 2022 года. Таким образом, в столице снимать квартиру может стать дороже на несколько тысяч.

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