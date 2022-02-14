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В Украине за год введено в эксплуатацию вдвое меньше многоэтажек, чем ранее: причина

14 февраля 2022, 19:09

Среди причин в отказах - отсутствие информации о документе, удостоверяющем право собственности или пользования земельным участком.

недвижимость, жилье
В Украине стали меньше жилья вводить в эксплуатацию / УНИАН

В Украине вдвое выросло количество отказов во вводе в эксплуатацию жилых многоэтажек по сравнению с предыдущим годом. Однако возвратов документов заказчику без решения о выдаче или отказе стало меньше, следует из данных системы Pro.Monitor.Estate.

Отмечается, что всего в 2021 году сертификатов о вводе в эксплуатацию было выдано больше чем в 2020-м году – 924. 512 из них – по классам СС3 что предполагает значительные последствия (жилые и общественные здания высотой более 100 м) и 412 – СС2 что предполагает средние последствия (жилые и общественные здания высотой от 73,5 м до 100 м).

Известно, что это связано с отменой обязательной уплаты заказчиками строительства паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Также сообщается, что 1 января 2021 года паевые взносы отменили, однако те кто заключил договоры в 2019-2020 были вынуждены их платить, а те, кто не обременил себя обязательствами дождались начала нового года.

Между тем, в прошлом году было 675 отказов в выдаче сертификатов и большинство из них обусловлено значительными нарушениями на строительстве, напрямую влияющими на эксплуатацию зданий.

Среди причин в отказах - отсутствие информации о документе, удостоверяющем право собственности или пользования земельным участком. То есть, застройщики пытались узаконить здание на земле, к которой не имели никакого отношения (самовольное строительство).

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Читайте такжеЕще одна многоэтажка Киева перешла на дрова: в чем проблемаНапомним, цены на аренду жилья в Украине взлетят на 10-15% в течение года. Таким образом, в столице снимать квартиру может стать дороже на несколько тысяч. В конце текущего года аренда "двушки", если верить прогнозу, может достичь 23 тысяч гривень, а "трешки" - 37 тысяч.

Также Главред сообщал, что январь в 2022 году традиционно стал одним из самых спокойных месяцев на рынке недвижимости. Хотя в столичное жилье украинцы в начале 2022-го вложили на 25% больше денег, чем в 2021-м.

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