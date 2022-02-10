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В Украине взлетит стоимость аренды квартир: названы новые расценки

10 февраля 2022, 17:49
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В течение года цены на съемное жилье могут подняться на несколько тысяч грн.

Снимать квартиру стане дороже / Коллаж

Цены на аренду жилья в Украине взлетят на 10-15% в течение года. Таким образом, в столице снимать квартиру может стать дороже на несколько тысяч.

Как пишет Обозреватель со ссылкой на прогнозы опрошенных экспертов, по словам представителя Ассоциации специалистов в сфере недвижимости Юрия Пилипчука, цены будут расти, но не резко.

Также специалист отмечает, что на данный момент причин для повышения стоимости аренды нет.

"Много факторов. Цена зависит от того, какой будет ситуация в мире, что будет с экономикой, политикой, войной ... Но если предположить, что все факторы останутся неизменными, думаю, будет небольшой прирост. Я бы сказал, что на уровне 10-15%", - сказал риелтор.

Между тем, эксперты утверждают, что в Киеве аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 14,3 тысячи гривен, двухкомнатной - 20,4 тысячи. В конце текущего года аренда "двушки", если верить прогнозу, может достичь 23 тысяч гривень, а "трешки" - 37 тысяч.

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Читайте также3 вещи, которые говорят об отсутствии вкуса у владельцев квартиры: от чего нужно избавитьсяНапомним, январь в 2022 году традиционно стал одним из самых спокойных месяцев на рынке недвижимости. Хотя в столичное жилье украинцы в начале 2022-го вложили на 25% больше денег, чем в 2021-м.

Также сообщалось, что в 2021 году в Киеве подорожала стоимость коммерческих помещений в жилых комплексах. Цены выросли на 10-15%, а на некоторые объекты "взлетели" и на 20%. То же самое касается и цен на аренду.

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