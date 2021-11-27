Украинцам дадут квартиры за счет государства: кому и когда светит новое жилье

Денис Шмыгаль / УНИАН

В 2022 году в Украине планируется полностью закрыть очередь на жилье для внутренне перемещенных лиц, имеющих статус участников боевых действий.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время рабочей поездки в Луганскую область, сообщает пресс-служба Кабмина.

"В следующем году мы запланировали – это инициатива президента Украины Владимира Зеленского – полностью закрыть очередь на жилье ветеранов АТО - внутренне перемещенных лиц. Это порядка 4 тыс. семей, которых мы полностью за счет государства обеспечим жильем в следующем году, то есть будем поэтапно закрывать очереди", - сказал Шмыгаль.

Также, по его словам, уже в конце этого года заработает государственная финансовая лизинговая компания, которая обеспечит жилье для бюджетников – учителей, врачей, военных, а также внутренне перемещенных лиц.

"Туда будет выделено около 20 млрд грн под государственные гарантии, и ее основная роль – жилье для таких "государственных людей" и внутренне перемещенных лиц", - подчеркнул премьер.

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