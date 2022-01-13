Откладывать на квартиру 8 лет: украинцам дали мрачный прогноз покупки нового жилья

В Украине дорожает недвижимость / ema.com.ua

В Украине из-за подорожания строительных материалов на 30% резко выросла стоимость квартир на первичном рынке.

Эксперты говорят, что вслед за первичкой подорожал и вторичный рынок, говорится в материале ТСН.

Уже подсчитано, сколько необходимо работать украинцам, чтобы приобрести квадратные метры. Для этого взяли среднюю зарплату в каждой области и среднюю стоимость однокомнатной квартиры.

Покупка нового жилья: сколько придется работать украинцам

Чтобы купить квартиру, дольше всего работать придется во Львове и Одессе. На жилье в новостройке необходимо потратить около восьми лет жизни при условии, что откладывать всю свою зарплату.

В Киеве, чтобы собрать на новое жилье, необходимо откладывать зарплату почти в течение шести лет. На вторичном рынке этот срок несколько меньше – более пяти лет. Быстрее всего приобрести квартиру можно в Северодонецке и Краматорске.

Реклама

Ипотека на покупку жилья: в чем подвох

Ускорить процесс покупки можно с помощью ипотеки. К примеру, в прошлом году в Украине запустили льготную ипотеку под 7%. В рамках этой программы часть расходов должно быть компенсировано государством. В то же время число ипотечных сделок невелико.

Читайте такжеВ Украине вырастет налог на недвижимость: кто заплатит 25 тысяч за квартируСпециалисты объясняет это тем, что взять ипотеку непросто. Существует ограничение по возрасту, размеру зарплаты и даже году сдачи дома. К примеру, если дом ввели в эксплуатацию раньше 2018 года, то в прошлом году ипотеку оформить уже не смогли. Кроме того, с обещанными льготными процентами не все так просто.

"Несмотря на то, что было неоднократно объявлено о программе ипотечного кредитования ниже 10% — 5, 7, 10%, реальная ситуация иная. Средняя ставка ипотечного кредитования в районе 16-19% годовых со всеми налогами, сборами, страхованиями", — говорит эксперты.

Ранее сообщалось, что налоговая сможет провести оценку операций по покупке объектов недвижимости или дорогих вещей без задекларированных доходов.

Читайте еще: