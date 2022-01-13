УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Откладывать на квартиру 8 лет: украинцам дали мрачный прогноз покупки нового жилья

13 января 2022, 12:44
Прослушать новость
Остановить

Вслед за первичкой в Украине подорожал и вторичный рынок.

Как снять квартиру в Киеве
В Украине дорожает недвижимость / ema.com.ua

В Украине из-за подорожания строительных материалов на 30% резко выросла стоимость квартир на первичном рынке.

Эксперты говорят, что вслед за первичкой подорожал и вторичный рынок, говорится в материале ТСН.

Уже подсчитано, сколько необходимо работать украинцам, чтобы приобрести квадратные метры. Для этого взяли среднюю зарплату в каждой области и среднюю стоимость однокомнатной квартиры.

Покупка нового жилья: сколько придется работать украинцам

Чтобы купить квартиру, дольше всего работать придется во Львове и Одессе. На жилье в новостройке необходимо потратить около восьми лет жизни при условии, что откладывать всю свою зарплату.

В Киеве, чтобы собрать на новое жилье, необходимо откладывать зарплату почти в течение шести лет. На вторичном рынке этот срок несколько меньше – более пяти лет. Быстрее всего приобрести квартиру можно в Северодонецке и Краматорске.

Реклама

Ипотека на покупку жилья: в чем подвох

Ускорить процесс покупки можно с помощью ипотеки. К примеру, в прошлом году в Украине запустили льготную ипотеку под 7%. В рамках этой программы часть расходов должно быть компенсировано государством. В то же время число ипотечных сделок невелико.

Читайте такжеВ Украине вырастет налог на недвижимость: кто заплатит 25 тысяч за квартируСпециалисты объясняет это тем, что взять ипотеку непросто. Существует ограничение по возрасту, размеру зарплаты и даже году сдачи дома. К примеру, если дом ввели в эксплуатацию раньше 2018 года, то в прошлом году ипотеку оформить уже не смогли. Кроме того, с обещанными льготными процентами не все так просто.

"Несмотря на то, что было неоднократно объявлено о программе ипотечного кредитования ниже 10% — 5, 7, 10%, реальная ситуация иная. Средняя ставка ипотечного кредитования в районе 16-19% годовых со всеми налогами, сборами, страхованиями", — говорит эксперты.

Ранее сообщалось, что налоговая сможет провести оценку операций по покупке объектов недвижимости или дорогих вещей без задекларированных доходов.

Читайте еще:

viber
недвижимость
Сейчас вы просматриваете новость «Откладывать на квартиру 8 лет: украинцам дали мрачный прогноз покупки нового жилья». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревностьГороскоп на сегодня, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревность Дом будет пахнуть уютом: самые модные обои в 2022 годуДом будет пахнуть уютом: самые модные обои в 2022 году Спасет даже самый чахлый цветок: как применять борную кислоту для комнатных растенийСпасет даже самый чахлый цветок: как применять борную кислоту для комнатных растений Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посеваютНовогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают Евгений Кошевой опять женился - первые фото церемонииЕвгений Кошевой опять женился - первые фото церемонии
13:13

Цены на бензин и дизель взлетят: повышена предельная стоимость

13:12

Газовый кризис сотрясает Европу, а Газпром рубит поставки: в ЕС выдвинули резкое обвинение РоссииВидео

13:07

Мюзикл с Олей Поляковой Новая Снежная Королева покажут по телевидению - где и когда смотреть

13:00

Гороскоп на завтра, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольникВидео

12:44

Откладывать на квартиру 8 лет: украинцам дали мрачный прогноз покупки нового жильяВидео

Реклама
12:41

Протеже Вакарчука Кристина Соловий показала крепкий пресс и идеальные ножки в купальнике

12:25

Как быстро очистить машину и стекла от снега и льда: лучшие способы

12:24

Израильтянка оспаривает в суде материнство самой пожилой матери Украины, Подвербная прячет дочкуВидео

12:11

Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

11:57

Москву приперли к стенке: эксперт объяснил, что станет политической смертью ПутинаВидео

11:37

Военные "игрища" РФ у границ Украины разозлили Запад: Данилов призвал оказать Киеву мощную помощьВидео

11:34

Под Киевом Дед Мороз выбил мужчине зубы за бесплатное фото

11:33

Александр Усик показал редкое фото с 12-летней дочерью - она "разнесла" отца в пух и прах

11:31

Двое детей остались сиротами: водитель, которого трижды ловили пьяным за рулем, устроил смертельное ДТП

11:26

Украинцам светит повышение минимальной пенсии: кому и когда ждать прибавкиВидео

11:25

Получение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалумнение

11:18

Приметы на 14 января: что нельзя делать в день Василия и Старый Новый год и как не попасть в бедуВидео

10:53

"Кредит одобрили за секунду": мошенники обчистили счет клиента ПриватБанка, в банке разводят руками

10:43

Сахар рекордно подорожает: украинцев шокировали прогнозом взлета ценВидео

10:39

Одежда – в крови, волосы обрезаны: в Киеве произошла серия нападений на женщин

Реклама
10:33

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

09:55

Одежда цвета перванш потрясающей красоты вошла в моду на 2022 годФотоВидео

09:52

Доллар резко взлетел: украинцы узнали неожиданный прогноз нового подорожанияВидео

09:50

Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной

09:49

"Сделать им это сложно": Данилов рассказал о плане Путина по УкраинеВидео

09:47

Раскол в Кремле: военный эксперт заявил, что Путин теряет "правую руку"Видео

09:15

Введение "карточек на еду": украинцам объяснили, в чем подвохВидео

09:00

Инструкция от Цитруса: как рейдернуть бизнес в Украине реклама

08:52

Военные учения России вблизи украинской границы: к чему готовится Москвамнение

08:42

Впервые в Новом году 2022 число COVID-больных в Украине превысило 10 тысячВидео

08:24

Как сэкономить на оплате газа в лютый холод: в Нафтогазе раскрыли простую схемуВидео

08:10

Гороскоп на сегодня, 13 января 2022: Ракам – удача, Девам – сплетни недругов, Водолеям – ложьВидео

08:05

Поражение РФ в борьбе за Украину и страх Запада перед войной: в США объяснили действия МосквыВидео

08:02

Зеленский поручил "прижать" украинских олигархов за границей

07:48

Врежет мороз до -21°: украинцам назвали дату резкого потепленияВидео

07:23

В Ужгороде пропавшую 36-летнюю женщину нашли убитой с пакетом на голове

07:13

Ультиматум России Западу и ставка Кремля ва-банк: политик предупредил Украину об опасностиВидео

06:50

Китайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречать

06:46

"Песенный конкурс в исправительной колонии: в Запорожье судьи отгуляли корпоратив под тюремный шансонВидео

06:13

Равнение на Амстердам: почему растут цены на топливо и при чем тут Украинамнение

Реклама
05:41

Ретроградный Меркурий 14 января - 4 февраля: Львам - возвращение старых врагов, а Козерогам - деньгиВидео

05:40

Самая вкусная свинина с черносливом на Старый Новый год 2022: простой рецептВидео

05:27

Что можно съесть для улучшения настроения – диетолог назвала лучшие "антистресс продукты"

05:10

Как с пользой использовать кожуру от бананов: 3 чудесные способы

04:37

Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду

04:22

Куриное мясо, соки и не только: эксперт назвала продукты, которые не стоит покупать в супермаркетеВидео

03:16

Защитит от врагов и плохих снов: как вырастить гиацинт дома в горшкеВидео

03:04

Известного актера из Глухаря и Стажеров нашли мертвым

02:59

Анна Кошмал в дерзком мини-платье оголила грудь и рассказала о вампиризме в общении

02:53

Сколько времени люди тратят на гаджеты: ответ специалистов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять