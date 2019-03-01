Зеленский рассказал, конкурент ли для него действующая власть Украины

Владимир Зеленский / РБК-Украина

Известный актер, телеведущий, продюсер и, по соцопросам, самый популярный кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о том, что намерен построить "страну мечты" – невзирая на весь звучащий в его адрес негатив.

Такое заявление он сделал в прямом эфире программы Право на власть канала 1+1.

"Старая власть для меня не конкурент и для моей команды. Как меня только не называли, и продолжают: и "быдло", и "клоун", и "актеришка" Да, я только начинаю свой политический путь, да, в моей команде люди, которые не были во власти, мы не разбираемся в схемах, дерибанах, но мы строим страну мечты, и мы это сделаем", − сказал Зеленский.

Читайте такжеЗеленский встретился с представителем Госдепа ВолкеромОн также выразился по поводу того, что нынешнему президенту Петру Порошенко приходится конкурировать со всем народом Украины.

"Что касается конкуренции, у нас зарегистрировалось 44 кандидата в президенты Украины. У меня 43 конкурента. И я не завидую нашему гаранту - у него один конкурент, это народ Украины", − подытожил он.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что сделает первым в случае победы на выборах президента, озвучил условия переговоров с Россией по Донбассу, а также предложил наказывать чиновников за воровство.