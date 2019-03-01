Сдай коррупционера – получи деньги: Зеленский предложил наказывать чиновников за воровство

Зеленский предлагает вознаграждение за выявление коррупции / Фото: скриншот из видео

Известный шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что с коррупцией в Украине эффективно можно бороться с помощью удачно работавшего в США закона Линкольна, согласно которому выявившие проворовавшихся чиновников граждане получали процент от украденных средств.

В эфире политического ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1 Зеленский прокомментировал журналистское расследование о контрабанде из России запчастей для оборонной отрасли, а также их продажу по завышенным ценам.

"Мы с ребятами много раз ездили на фронт. И там одну историю нам рассказал волонтер, историю про его погибшего друга. Как это было. Его друг с товарищем поехали на БТР, после капитального ремонта, и БТР заглох, и ребята начали там что-то делать. И стали живой стоячей мишенью, и них попал ПТУР, кто-то был ранен, кого-то убито, а кто-то на этом заработал деньги. Вот такая небольшая история, как пример", - поделился воспоминаниями шоумен.

Читайте такжеЗеленский озвучил свое ключевое отличие от других кандидатовЗеленский пояснил, что обсуждал проблему тотальной коррупции в Украине с экспертами и пришел к единственно правильному решению.

"Вы знаете мы разговаривали с американцами, они нам сказали: У нас тоже были проблемы с коррупцией в оборопроме. Было мошенничество в оборонпроме. Но это было 150 лет назад, я не знаю, как это орган тогда назывался, и решили очень просто. У них был "Закон Линкольна" 1863 года. Суть закона очень проста: Сдал коррупционера — получил проценты от денег, которые вернулись назад в бюджет", - сказал он.

Кандидат в президенты резюмировал, что журналисты-расследователи были бы в Украине миллионерами, поскольку раскрывают настолько резонансные факты коррупции.

"Поэтому я хочу поздравить пана Бигуса, если бы он жил в нормальной демократической стране, он сегодня был бы миллионером. Потому что там проценты такие: от 10 до 30. Я думаю, что он бы заработал от 25 до 75 миллионов, и я думаю, когда мы придем к власти, что это все будет реально", - подытожил спикер.

Напомним, Зеленский заявил, что Украине необходимо будет провести переговоры для прекращения военных действий на Донбассе, однако без уступок по независимости и территориальной целостности страны.

Как сообщалось ранее, Зеленский встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгманом и озвучил свои первые действия в случае победы на выборах.

Также Зеленский встретился с представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. Позднее политолог отметил, что на Западе Зеленского стали воспринимать всерьез.