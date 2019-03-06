"Весьма хитро": социолог объяснил, зачем Садовый снялся с выборов 2019

Мэр Львова прекратил избирательную кампанию, потому что она оказалась неэффективной.
Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко объяснил, на что рассчитывал Андрей Садовый, когда снял свою кандидатуру с выборов 2019 в пользу Анатолия Гриценко – и что тот намерен от этого выиграть.
"…нужно говорить откровенно: этот шаг на рейтингах Гриценко никак не отразится. Садовый и Гриценко – очень разные политики. И их электорат никак не пересекается. О влиянии решения Гнапа (еще один кандидат, который снял свою кандидатуру в пользу Гриценко – ред.) говорить не приходится, потому что его электорат ограничивается его семьей", – отметил Небоженко в эксклюзивном комментарии Главреду.
Во всей этой истории интересно другое, подчеркнул социолог. По его словам, Садовый прекратил избирательную кампанию, потому что она оказалась неэффективной. Потому его решение о прекращении борьбы за пост президента выглядит вполне разумным.
Читайте также"Исусик был с усиками": в Сети потроллили отказ Садового от участия в президентских выборах"Садовый предпринял весьма хитрый ход – он демонстративно подарил Гриценко свой электорат, хотя он прекрасно знает, что этот электорат голосовать за Гриценко не будет. В разгар парламентской кампании Садовый сможет говорить, что Гриценко не сумел мобилизовать демократических избирателей, а поэтому не может возглавлять список этот список", – пояснил эксперт.
Мэр Львова уже думает о парламентских выборах и о своем результате на них, уверен Небоженко: "Этот шаг позволит Садовому претендовать на первое место во время парламентской гонки. Ему, а не Гриценко".
Ранее эксперт сказал, кого Путин хочет видеть президентом Украины. Президент России хочет ликвидировать нашу страну, отметил аналитик.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Всего комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.