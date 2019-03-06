"Весьма хитро": социолог объяснил, зачем Садовый снялся с выборов 2019

Зачем Садовый снялся с выборов 2019 / lb.ua

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко объяснил, на что рассчитывал Андрей Садовый, когда снял свою кандидатуру с выборов 2019 в пользу Анатолия Гриценко – и что тот намерен от этого выиграть.

"…нужно говорить откровенно: этот шаг на рейтингах Гриценко никак не отразится. Садовый и Гриценко – очень разные политики. И их электорат никак не пересекается. О влиянии решения Гнапа (еще один кандидат, который снял свою кандидатуру в пользу Гриценко – ред.) говорить не приходится, потому что его электорат ограничивается его семьей", – отметил Небоженко в эксклюзивном комментарии Главреду.

Во всей этой истории интересно другое, подчеркнул социолог. По его словам, Садовый прекратил избирательную кампанию, потому что она оказалась неэффективной. Потому его решение о прекращении борьбы за пост президента выглядит вполне разумным.

Читайте также"Исусик был с усиками": в Сети потроллили отказ Садового от участия в президентских выборах"Садовый предпринял весьма хитрый ход – он демонстративно подарил Гриценко свой электорат, хотя он прекрасно знает, что этот электорат голосовать за Гриценко не будет. В разгар парламентской кампании Садовый сможет говорить, что Гриценко не сумел мобилизовать демократических избирателей, а поэтому не может возглавлять список этот список", – пояснил эксперт.

Мэр Львова уже думает о парламентских выборах и о своем результате на них, уверен Небоженко: "Этот шаг позволит Садовому претендовать на первое место во время парламентской гонки. Ему, а не Гриценко".

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