Украину ожидают самые непредсказуемые выборы в истории – канадские СМИ

14 марта 2019, 05:56

В период предвыборных гонок Украина становится все более уязвимой для внешнего вмешательства со стороны России.

Выборы в Украине
Выборы в Украине / УНИАН

31 марта украинцы пойдут на выборы, чтобы избрать главу государства на новый пятилетний срок. Для страны, где президенты традиционно выполняют реальные, а не формальные или символические функции, важность таких выборов всегда трудно переоценить. Но предстоящая гонка выглядит особенно критично. На карту поставлена ​​судьба нынешней прозападной политической администрации, и, следовательно, геополитической ориентации Киева. По сути, вопрос заключается в том, продолжит ли Украина интеграцию в евроатлантические структуры или вернется в объятия России. Об этом идет речь в материале канадского издания Geopolitical Monitor, перевод которого публикует Главред.

Читайте такжеПосле выборов, Россия поменяет "газовую" политику в отношении Украины – Financial TimesПеред Украиной стоит задача провести в 2019 году "двойные" выборы - как президентские, так и парламентские, причем последние назначены на конец октября. Президентская гонка - это только первая часть головоломки, и что бы там ни случилось, еще предстоит пройти одно серьезное испытание. Победа на президентских выборах еще не гарантирует кандидату триумфа его партии на парламентских выборах.

На пост президента Украины претендует 39 официально зарегистрированных кандидатов, что является новым рекордом, намного превышающим предыдущий в 2004 году (24 участника). Правда, не многие кандидаты имеют шанс выйти во второй тур, а многие просто выступают в качестве технических кандидатов, а в некоторых случаях - прямые спойлеры для фаворитов. Так что, как обычно, реальный выбор довольно ограничен. Существует три явных лидера, за которыми на некотором расстоянии следуют три или, в лучшем случае, четыре других кандидата, являющейся политическими тяжеловесами. Они могут дойти до второго тура только при определенных - и, скорее всего, чрезвычайных обстоятельствах.

Выборы в 2019 году можно назвать самыми непредсказуемыми за всю историю Украины. На сегодняшний день, судя по различным социологическим опросам, лидерское трио возглавляет политический новичок, телевизионный комик Владимир Зеленский, который пользуется поддержкой избирателей в диапазоне 20-25%. Однако тот факт, что избирателями Зеленского является молодежь, чья явка, как правило, довольно низкая, все еще остаются неплохие шансы для действующего президента Петра Порошенко и экс-премьера Юлии Тимошенко. Важно отметить, что, около трети всех избирателей пока не определились со своим выбором.

Читайте такжеЖдет ли гривну катастрофическое падение после выборовУчитывая, насколько небольшим может быть разрыв между кандидатами, существует риск, что проигравший выборы откажется признать их результаты, особенно если им станет Юлия Тимошенко или Петр Порошенко. Это, в свою очередь, может привести к массовым уличным протестам и, вполне возможно, к серьезным политическим беспорядкам - подобно тому, что имело место во время Оранжевой революции 2004 года. В любом случае, период, начинающийся сразу после президентской гонки и продолжающийся до октябрьских парламентских выборов, грозит быть довольно оживленным с точки зрения внутриполитического процесса. И именно здесь Украина становится все более уязвимой для внешнего вмешательства со стороны России.

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