"Списание" Тимошенко было огромной ошибкой - Zeit

27 марта 2019, 04:52

Ее время, казалось, давно прошло, но Юлия Тимошенко вернулась и теперь имеет хорошие шансы на президентских выборах в Украине.

Тимошенко
Юлия Тимошенко / РИА Новости Украина

Звезда Тимошенко ярче всего сияла на Майдане в Киеве. Но после выступления здесь 22 февраля 2014 года перед народом, ее звезда погасла. Женщина в инвалидной коляске, которую выпустили из тюрьмы всего несколько часов назад, получила тихие аплодисменты за свою речь о "новой свободной Украине". Именно здесь, на Майдане, где Тимошенко провела Оранжевую революцию 10 лет назад, она встретилась с непониманием народа. Об этом идет речь в материале немецкого издания Zeit, перевод которого публикует Главред.

Читайте такжеТимошенко может проиграть выборы из-за двух фейковых кандидатовПять лет назад действительно было ощущение, что великие времена Юлии Тимошенко ушли в прошлое, несмотря на побег в Россию ее главного оппонента Виктора Януковича. Но в драматические дни после революции на Майдане украинцы не ждали старого лидера оппозиции. Слишком велико было стремление людей к новым лицам, слишком многим она казалась политиком старой системы, слишком пагубной была ее репутация "газовой принцессы". Но сегодня Тимошенко вернулась. В соцопросах Тимошенко занимает второе место с 19%. До того, как комик Владимир Зеленский объявил о своем выдвижении, Тимошенко долгое время вообще возглавляла все рейтинги.

"Ни один другой кандидат не представил такую детальную предвыборную программу, как Юлия", - уверен 42-летний член партии Батькивщина и народный депутат Сергей Власенко. По его словам, программа содержит предложения по реформированию Конституции, экономики и социальных вопросов. Фактически, избирательная кампания Тимошенко началась, когда другие даже не думали о выборах. Политический ветеран тщательно подготовилась к этой избирательной кампании.

Читайте также"Украинская птица феникс": Сможет ли Тимошенко стать президентом – Financial TimesПо мнению Балаша Ярабика из Фонда Карнеги за международный мир, "списание" Тимошенко было огромной ошибкой. "В 2014 году она вернулась в политику прямо из тюрьмы. Но она быстро примеряла на себя новую роль. Сначала она сотрудничала с партией Порошенко, но вскоре покинула этот альянс и стала самым жестким критиком правительственной программы жесткой экономии. Сегодня она обещает снизить цены на газ для населения. Это их самая важная тема кампании - ведь цены на газ очень выросли с 2013 года. Но неясно, как она хочет это осуществить, потому что реформа коррумпированного газового сектора связана с миллиардами долларов в виде кредитов МВФ", - отмечает Ярабик.

Спустя пять лет после Майдана политическая обстановка в Украине очень напряженная. "Разочарование в Порошенко и его правительстве помогло Тимошенко вернуться. Ее сила как раз в слабости других кандидатов", - уверен Ярабик. Поэтому у Тимошенко есть все шансы стать следующим президентом Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
победа шансы Юлия Тимошенко президентские выборы иносми выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

05:18
"Болезни цивилизации": диетолог рассказала, полезно ли вегетарианство
04:52
"Списание" Тимошенко было огромной ошибкой - Zeit
04:16
Католическая Пасха 2019: когда и как отметит Украина Видео
04:15
Ученые рассказали, чем вреден и опасен "пассивный" алкоголизм
03:38
Политолог объяснил, как команда Порошенко внедряет идеологию Путина по расколу Украины Видео
02:57
Российский ядерный беспилотник будет готов к военным действиям через 8 лет – CNBC
02:03
Россиянин умер во время секса с любовницей от передозировки возбуждающими таблетками
01:12
"Словно две сестры": дочь Маши Ефросининой поразила сходством с мамой
00:55
Политтехнолог рассказал, как закончить войну на Донбассе
00:29
Китай готов спасти Украину от агрессии России – эксперт
26 марта, вторник
23:56
"Орешек созрел": Настя Каменских похвасталась сексуальным мультяшным портретом
23:28
Во Львове иномарка на переходе сбила детей, опубликованы фото с места ДТП Фото
22:59
Диетолог объяснила, почему женщинам нужен "жирок"
22:28
Выборы 2019: кому астрологи сулят звездный час Видео
22:00
"Лазарев красоту подарил?": снимок Ани Лорак "порвал" Сеть Видео
21:51
Дополнительные поезда на Пасху: в Укрзализныце огласили весь список
21:30
У Зеленского назвали условие дебатов с Гриценко Видео
21:11
В Киеве суд отказался решать, имел ли право Порошенко просить патриарха Варфоломея о Томосе
20:42
Легендарного советского режиссера экстренно увезли в больницу
20:20
Возненавидел "русский мир": В Крыму россияне "повязали" проукраинского журналиста
20:11
Янукович разглядывал мои интимные видео из тюрьмы - Тимошенко Видео
20:00
Зеленский почти в три раза перещеголял Тимошенко — новый президентский рейтинг Видео
19:49
Стало известно, сколько сотен приходов перешли из УПЦ МП в ПЦУ
19:36
В 2020 году Россия не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину – Frankfurter Allgemeine Zeitung
19:21
У Порошенко создали "сетку" по скупке голосов в Донецке - СМИ
19:21
Бойко прокомментировал свой вояж с Медведчуком в Москву
19:00
Смертельная авария на Харьковщине: микроавтобус влетел в легковушку, которую толкали люди
18:49
Порошенко раскрыл план Путина по срыву выборов в Украине
18:30
"Эротическая фантазия": в Сети захвалили снимки Максима Галкина в разных образах
18:25
Скандал с Мораесом: какое наказание грозит сборной и как может ответить Украина
18:00
СБУ прищучило украинцев, торговавших газом с донбасскими боевиками
17:30
"От снега до тепла": синоптики спрогнозировали серьезное потепление в Киеве Фото
17:00
Политтехнолог развенчал миф насчет нападения Путина на Украину
16:56
Священник РПЦ предрек русским вымирание, а России - опустошение Видео
16:31
Стало известно, сколько денег потратил Порошенко на предвыборную кампанию
16:28
"Проваленный агент": экс-депутат Госдумы спрогнозировал судьбу Прозорова
16:09
Евровидение-2019 под угрозой срыва из-за обстрелов Израиля - СМИ
16:07
Огромные штрафы и конфискация авто: в Украине откроют "охоту" на евробляхи Видео
15:59
"Год развращал учеников": под Киевом наказали похотливого педагога Видео
15:30
Администрация Порошенко проворонила секретный документ о руководстве НАБУ Видео
15:30
В Сети звезд эстрады распекли на все корки за лицемерие на похоронах Началовой Фото
15:29
"Уничтожен командный пункт, много убитых": волонтер рассказал о блестящей операции бригады ВСУ на Луганщине Видео
15:27
В Раде призвали разобраться с вопросом снятия санкций с завода в Приднестровье
15:25
Кличко проверил, как отремонтировали отделения Александровской больницы
15:12
Украина, как она есть: Оля Полякова в туре снимет фильм о состоянии концертного бизнеса в стране
15:07
Скандал с натурализацией Мораеса: Люксембург опротестует итог матча с Украиной Видео
15:03
Решение Трампа по Голанским высотам равносильно признанию Крыма российским мнение
14:55
"Нельзя сидеть сразу на двух стульях": Maruv после победы на премии Yuna уехала в Россию Видео
14:46
Президентские выборы-2019: чат с социологом Ириной Бекешкиной
14:37
Украинский паспорт еще сильнее оторвался от русского в рейтинге свободы передвижения
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться