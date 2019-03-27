"Списание" Тимошенко было огромной ошибкой - Zeit

Юлия Тимошенко / РИА Новости Украина

Звезда Тимошенко ярче всего сияла на Майдане в Киеве. Но после выступления здесь 22 февраля 2014 года перед народом, ее звезда погасла. Женщина в инвалидной коляске, которую выпустили из тюрьмы всего несколько часов назад, получила тихие аплодисменты за свою речь о "новой свободной Украине". Именно здесь, на Майдане, где Тимошенко провела Оранжевую революцию 10 лет назад, она встретилась с непониманием народа. Об этом идет речь в материале немецкого издания Zeit, перевод которого публикует Главред.

Читайте такжеТимошенко может проиграть выборы из-за двух фейковых кандидатовПять лет назад действительно было ощущение, что великие времена Юлии Тимошенко ушли в прошлое, несмотря на побег в Россию ее главного оппонента Виктора Януковича. Но в драматические дни после революции на Майдане украинцы не ждали старого лидера оппозиции. Слишком велико было стремление людей к новым лицам, слишком многим она казалась политиком старой системы, слишком пагубной была ее репутация "газовой принцессы". Но сегодня Тимошенко вернулась. В соцопросах Тимошенко занимает второе место с 19%. До того, как комик Владимир Зеленский объявил о своем выдвижении, Тимошенко долгое время вообще возглавляла все рейтинги.

"Ни один другой кандидат не представил такую детальную предвыборную программу, как Юлия", - уверен 42-летний член партии Батькивщина и народный депутат Сергей Власенко. По его словам, программа содержит предложения по реформированию Конституции, экономики и социальных вопросов. Фактически, избирательная кампания Тимошенко началась, когда другие даже не думали о выборах. Политический ветеран тщательно подготовилась к этой избирательной кампании.

Читайте также"Украинская птица феникс": Сможет ли Тимошенко стать президентом – Financial TimesПо мнению Балаша Ярабика из Фонда Карнеги за международный мир, "списание" Тимошенко было огромной ошибкой. "В 2014 году она вернулась в политику прямо из тюрьмы. Но она быстро примеряла на себя новую роль. Сначала она сотрудничала с партией Порошенко, но вскоре покинула этот альянс и стала самым жестким критиком правительственной программы жесткой экономии. Сегодня она обещает снизить цены на газ для населения. Это их самая важная тема кампании - ведь цены на газ очень выросли с 2013 года. Но неясно, как она хочет это осуществить, потому что реформа коррумпированного газового сектора связана с миллиардами долларов в виде кредитов МВФ", - отмечает Ярабик.

Спустя пять лет после Майдана политическая обстановка в Украине очень напряженная. "Разочарование в Порошенко и его правительстве помогло Тимошенко вернуться. Ее сила как раз в слабости других кандидатов", - уверен Ярабик. Поэтому у Тимошенко есть все шансы стать следующим президентом Украины.