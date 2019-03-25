В Киеве с 1 мая на 20% взлетят тарифы для населения на тепло

Тариф на тепло подскочит на 20% / kharkov.comments.ua

В Киевской городской администрации разработан проект с тарифами на тепло для КП Киевтеплоэнерго, которые с 1 мая 2019 года вырастут, как минимум, на 20%.

В комментарии UBR.ua замглавы КГГА Петр Пантелеев заявил, что окончательный процент увеличения стоимости еще неизвестен.

"Постановлением правительства запланировано повышение тарифа на газ с 1 мая. Именно поэтому, тепловые организации обязаны скорректировать тариф. Иначе, он будет экономически необоснованным. Поэтому мы проводим подготовительную процедуру. Насколько нам известно, сейчас решается вопрос, какой именно будет цена на газ и именно от этого будет зависеть окончательная стоимость тепловой энергии, на отопление и горячее водоснабжение", - отметил чиновник.

По словам Пантелеева, столичная власть уже готовится к повышению тарифа, чтобы не столкнуться в будущем с вынужденными перебоями подачи летом горячей воды жителям Киева. Он подчеркнул, что свыше 80% средств оплаты населения автоматически направляется в расчеты за газ компании НАК Нафтогаз.

"Не обеспечивая оплату, мы просто не сможем получить газ. Мы прекрасно помним начало отопительного сезона в 2018 году, когда некоторые города имели задолженность за газ, и не могли запуститься в морозную погоду. Мы такого не может допустить. В проекте пока ориентировочно заложено повышение в 20-21%. Эта цифра будет корректироваться в зависимости от принятой цены на газ", - уточнил Пантелеев.

Рост цен на отопление будет разным для домов в зависимости от их оборудования. Если взять за основу расчетов рост цены гигакалории на 20% и квартиру площадью 60 кв.м., то выйдет такая прибавка к стандартной платежке:

в доме, где установлен и правильно работает индивидуальный теплопункт - на 250-300 грн.;

для дома, где стоит только рамка (нерегулируемый узел учета тепла) - на 350-400 грн.;

для дома без учета тепла - 800-850 грн.

Напомним, уже с 1 апреля 2019 порядка пяти миллионов украинцев рискуют остаться без водоснабжения. Чтобы этого не произошло, НКРЭКУ придется срочно установить экономически обоснованный тариф.