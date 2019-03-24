Канада продлила санкции против Януковича и 15 его соратников

Против Януковича и его соратников Канада продлила санкции / Reuters

Правительство Канады ратифицировало решение о продлении экономических санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и 15 его соратников.

В официальном издании канадского правительства Canada Gazette сообщается, что финансовые ограничения будут действовать в течение пяти лет, то есть до марта 2024 года.

Помимо Виктора Януковича, под действие канадских санкций попали Николай и Алексей Азаровы, Раиса Богатырева, Андрей и Сергей Клюевы, Сергей Курченко, Елена Лукаш, Андрей Портнов, Артем и Виктор Пшонки, Виктор Ратушняк, Дмитрий Табачник, Александр Якименко, Александр Янукович и Виталий Захарченко.

В документе указано, что ограничения предусматривают заморозку активов, а также запрет для граждан Канады на финансовые и имущественные отношения с фигурантами санкций.

Канадское правительство подчеркивает цели принятия решения:

- предоставление дополнительного времени для завершения уголовных расследований в отношении вышеупомянутых лиц;

- заморозка активов для гарантирования ответственности для фигурантов санкционного списка;

- обеспечение поддержки Канадой верховенства права в Украине.

Данные санкции против Януковича и его соратников введены Канадой 5 марта 2014 года. Ограничения сняты с погибшего младшего сына экс-президента Виктора Януковича и бывшего главы СБУ Игоря Калинина.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал указ о ратификации решения Совета национальной безопасности Украины о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций.