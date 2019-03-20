Украина ввела новые санкции против России

Санкции введены в отношении юридических и физических лиц / dyvys.info

Президент Петр Порошенко подписал указ о ратификации решения Совета национальной безопасности Украины о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций.

Как сказано в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства, ограничительные меры введены против 848 физических лиц и 294 юридических лиц. Среди них ряд депутатов российской Госдумы и представителей Совета Федерации России, а также граждане других государств.

По информации пресс-службы СНБО, в санкционные списки попали люди за различные правонарушения:

принимали участие в строительстве Крымского моста;

причастны к вооруженному захвату украинских моряков в Керченском проливе;

организовывали так называемые референдумы в Крыму, Донецкой и Луганской областях;

въезжали на территорию Крыма с нарушением украинского законодательства;

распространяли литературу антиукраинского содержания;

осуществили захват украинских исторических и музейных ценностей.

В указе также сообщается о введении санкций против четырех банков с российским капиталом.

Как ранее сообщалось, американские конгрессмены предлагают ввести новые санкции против России за "влияние" на ситуацию в Венесуэле. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Конгресса США.