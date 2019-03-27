Три сомнительных кандидата: почему выборы в Украине вызывают тревогу на Западе – Reuters

27 марта 2019, 06:49

Западных дипломатов Запад пугают все лидеры предвыборной президентской гонки.

Выборы в Украине
Выборы в Украине / УНИАН

Западные сторонники Украины опасаются, что следующий президент страны, кто бы им не стал, может оказаться неспособным ускорить реформы, на которые они потратили 5 лет, вкладывая деньги. Об этом идет речь в материале Reuters.

Предстоящие в воскресенье выборы сводятся к гонке между президентом Петром Порошенко, бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко и комиком Владимиром Зеленским.

Западные дипломаты в Киеве заявили, что все трое кандидатов сеют сомнение, насколько эффективно будут проводить реформы, бороться с коррупцией и использовать финансовую помощь.

Читайте такжеПять главных прогнозов на выборы-2019"Мы, конечно, знаем, что мы получаем от победы Порошенко, - сказал один из дипломатов. – Мы думаем, что знаем последствия победы Тимошенко. Что касается Зеленского - здесь мы понятия не имеем, чего ожидать".

Украина является связующим звеном конфронтации между Западом и Россией после революции на Майдане в 2014 году, бегства Януковича в Россию, аннексии Крыма и введения санкций.

Последовательные санкции в отношении России показывают, что Запад по-прежнему готов защищать Украину и не позволить России вмешиваться в дела других постсоветских республик.

Но инвесторы нервничают, и нестабильность работы украинского правительства в проведении реформ - и собственные отвлекающие факторы Европы, такие как Brexit и настойчивый Китай - усложнили борьбу с так называемой "усталостью от Украины".

В идеале ЕС хотел бы видеть Украину - крупного соседа на восточной границе - стабильной демократией, подчиняющейся верховенству закона и способной защитить себя от России.

Но единство, лежащее в основе санкций, всегда хрупкое, поскольку Италия, Греция, Венгрия и другие страны, находящиеся ближе к Москве, стремятся восстановить экономические отношения с РФ.

Украинский президент, слабо настроенный на реформы, может нарушить баланс по отношению к России, в то же время ставя под угрозу международное финансирование и связи с ЕС, который предоставил украинцам безвизовый режим.

Читайте такжеУкраина переживает самую грязную предвыборную кампанию в истории – BloombergДипломаты также опасаются, что напряженные выборы могут быть омрачены обвинениями в мошенничестве и массовыми протестами. "Украина сейчас рискует разбазарить доверие, которое она получила в 2014 году", - отмечают дипломаты.

С одной стороны, Порошенко хвалят за укрепление армии и проведение реформ в банковском секторе и энергетике. Но борьба с коррупцией зашла в тупик, и публичная демонстрация безнаказанности, когда высшие должностные лица не попадают в тюрьму за растрату или взяточничество, разочаровала и Запад, и избирателей.

"У Порошенко была очень четкая линия, по крайней мере на бумаге, в отношении сопротивления России. Он не был идеальным, но мы его знали, мы имели с ним дело, - сказал находящийся в Брюсселе дипломат ЕС. – Крайне важно, чтобы следующий президент придерживался программы реформ, потому что мы вложили в нее столько средств. Без этого и без однозначной линии в отношении России отношения с ЕС пострадают".

Зеленский, напротив, это загадка. Он стал популярным на волне разочарования после Майдана, его новое лицо и отсутствие политического багажа привлекают избирателей, особенно молодежь. Но дипломаты обеспокоены из-за отсутствия у него опыта и обвинений в связях с Игорем Коломойским.

 "Является ли он (Зеленский,- ред.) всего лишь марионеткой? Я так не думаю", - говорит западный дипломат. На встрече с европейскими послами в феврале Зеленский вполне хорошо показал себя, преуменьшая свою карьеру комика и делая акцент на своей эффективности в качестве продюсера и менеджера. Он выглядел довольно искренним, но мы сможем судить только по результатам его работы", - говорит дипломат.

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Тимошенко, двухкратный премьер-министр, также вызывает смешанные чувства в ЕС. В Брюсселе поддерживали Тимошенко, когда она была помещена в тюрьму предшественником Порошенко Виктором Януковичем. Но ее текущая антиреформенная риторика, возможно, ослабила привлекательность в глазах Европы.

"Она несколько утратила ореол мученичества", - заявил представитель ЕС в Брюсселе.

В любом случае, кто бы ни стал президентом, одной из сильных сторон выборов на Украине в глазах Запада является то, что они действительно конкурентные, в отличие от России.

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