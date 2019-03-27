Три сомнительных кандидата: почему выборы в Украине вызывают тревогу на Западе – Reuters

Западных дипломатов Запад пугают все лидеры предвыборной президентской гонки.
Западные сторонники Украины опасаются, что следующий президент страны, кто бы им не стал, может оказаться неспособным ускорить реформы, на которые они потратили 5 лет, вкладывая деньги. Об этом идет речь в материале Reuters.
Предстоящие в воскресенье выборы сводятся к гонке между президентом Петром Порошенко, бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко и комиком Владимиром Зеленским.
Западные дипломаты в Киеве заявили, что все трое кандидатов сеют сомнение, насколько эффективно будут проводить реформы, бороться с коррупцией и использовать финансовую помощь.
Читайте такжеПять главных прогнозов на выборы-2019"Мы, конечно, знаем, что мы получаем от победы Порошенко, - сказал один из дипломатов. – Мы думаем, что знаем последствия победы Тимошенко. Что касается Зеленского - здесь мы понятия не имеем, чего ожидать".
Украина является связующим звеном конфронтации между Западом и Россией после революции на Майдане в 2014 году, бегства Януковича в Россию, аннексии Крыма и введения санкций.
Последовательные санкции в отношении России показывают, что Запад по-прежнему готов защищать Украину и не позволить России вмешиваться в дела других постсоветских республик.
Но инвесторы нервничают, и нестабильность работы украинского правительства в проведении реформ - и собственные отвлекающие факторы Европы, такие как Brexit и настойчивый Китай - усложнили борьбу с так называемой "усталостью от Украины".
В идеале ЕС хотел бы видеть Украину - крупного соседа на восточной границе - стабильной демократией, подчиняющейся верховенству закона и способной защитить себя от России.
Но единство, лежащее в основе санкций, всегда хрупкое, поскольку Италия, Греция, Венгрия и другие страны, находящиеся ближе к Москве, стремятся восстановить экономические отношения с РФ.
Украинский президент, слабо настроенный на реформы, может нарушить баланс по отношению к России, в то же время ставя под угрозу международное финансирование и связи с ЕС, который предоставил украинцам безвизовый режим.
Читайте такжеУкраина переживает самую грязную предвыборную кампанию в истории – BloombergДипломаты также опасаются, что напряженные выборы могут быть омрачены обвинениями в мошенничестве и массовыми протестами. "Украина сейчас рискует разбазарить доверие, которое она получила в 2014 году", - отмечают дипломаты.
С одной стороны, Порошенко хвалят за укрепление армии и проведение реформ в банковском секторе и энергетике. Но борьба с коррупцией зашла в тупик, и публичная демонстрация безнаказанности, когда высшие должностные лица не попадают в тюрьму за растрату или взяточничество, разочаровала и Запад, и избирателей.
"У Порошенко была очень четкая линия, по крайней мере на бумаге, в отношении сопротивления России. Он не был идеальным, но мы его знали, мы имели с ним дело, - сказал находящийся в Брюсселе дипломат ЕС. – Крайне важно, чтобы следующий президент придерживался программы реформ, потому что мы вложили в нее столько средств. Без этого и без однозначной линии в отношении России отношения с ЕС пострадают".
Зеленский, напротив, это загадка. Он стал популярным на волне разочарования после Майдана, его новое лицо и отсутствие политического багажа привлекают избирателей, особенно молодежь. Но дипломаты обеспокоены из-за отсутствия у него опыта и обвинений в связях с Игорем Коломойским.
"Является ли он (Зеленский,- ред.) всего лишь марионеткой? Я так не думаю", - говорит западный дипломат. На встрече с европейскими послами в феврале Зеленский вполне хорошо показал себя, преуменьшая свою карьеру комика и делая акцент на своей эффективности в качестве продюсера и менеджера. Он выглядел довольно искренним, но мы сможем судить только по результатам его работы", - говорит дипломат.
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Тимошенко, двухкратный премьер-министр, также вызывает смешанные чувства в ЕС. В Брюсселе поддерживали Тимошенко, когда она была помещена в тюрьму предшественником Порошенко Виктором Януковичем. Но ее текущая антиреформенная риторика, возможно, ослабила привлекательность в глазах Европы.
"Она несколько утратила ореол мученичества", - заявил представитель ЕС в Брюсселе.
В любом случае, кто бы ни стал президентом, одной из сильных сторон выборов на Украине в глазах Запада является то, что они действительно конкурентные, в отличие от России.