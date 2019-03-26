Порошенко снял часть антироссийских санкций: кому и почему так сильно повезло

Порошенко снял часть антироссийских санкций / Факты

Еще 20 марта президент Петр Порошенко подписал указ о ратификации решения Совета национальной безопасности Украины о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций – однако санкционный список оказался с сюрпризом.

Вместо расширения санкций Украина по факту сократила его, исключив оттуда 8 российских компаний, отмечается в сюжете Фактов.

Речь идет о металлургическом заводе из Приднестровья и 7 компаниях, зарегистрированных в Ростове-на-Дону, Московской области и Симферополе (они были внесены в санкционный список 21 июня 2018 года):

ОАО Молдавский металлургический завод;

ООО Гууд Дрилл;

Рэмс-Эксим;

Русвнешторг;

Прохлада-3М;

МайБел;

ОАО Астон продукты питания и пищевые ингредиенты;

ООО ПКФ "Порт Корвет.

Крупнейшим из них является Молдавский металлургический завод, подконтрольный российскому олигарху Алишеру Усманову – большому другу российского президента Владимира Путина.

Читайте такжеСанкции - отменяем, задницу - целуем: как Кремль хочет купить УкраинуПосле снятия санкций предприятие получает возможность скупать в Украине металлолом. Примечательно, что металл с этого завода идет в Россию металл, в том числе и для российской оборонки.

Осенью 2018 года украинская компания ООО ТЕК УКР-ТРАНС вывозила металлолом для Молдавского метзавода вопреки санкциям. СБУ эти факты расследовала, но к ответственности так никого и не привлекли.

Первый зампредседателя фракции Батькивщина Сергей Соболев допускает, что Молдавский металлургический завод вычеркнули из списка благодаря контактам нынешней власти Украины с лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком.

Другие предприятия, исключенные из санкционного списка, имеют все признаки схемных прокладок.

"Весь мир по нашему требованию санкции не просто держит, а их углубляет — недопустима ситуация, в которой Украина демонстрирует, что именно мы готовы какие-то предприятия снимать с санкционного списка, так как будто у нас происходит какое-то улучшение в отношениях с Россией. Отнюдь", — отметил депутат Народного фронта Леонид Емец.

В Раде уже звучат призывы создать Временную следственную комиссию по вопросу "похудения" санкционного списка.

Ранее в России отреагировали на новые украинские санкции. В Кремле полагают, что президент Украины решил насолить России в последние дни управления государством.

Напомним, 15 марта США ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.

Вслед за США Канада обложила санкциями российских олигархов, Туполев и МиГ. В санкционном списке оказались глава Роснефти Сечин, глава Росгвардии Золотов, глава ВТБ Костин и др.

Перед этим Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошли Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.