"Конвульсии Порошенко": в России отреагировали на новые украинские санкции

В России назвали санкции "конвульсиями" / Фото: Depositphotos

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что санкции, введенные Украиной против 294 юридических и 848 физических лиц, президент Петр Порошенко учредил из-за пика избирательной гонки в стране.

"Если оценивать деятельность Порошенко на посту президента Украины, главная черта — это выраженная антироссийская риторика. Он практически пять лет делал всё для того, чтобы уничтожить русский, российский дух на Украине во всех сферах, в том числе в экономике и политике", - цитирует российского сенатора RT.

Цеокв заявил, что Порошенко вряд ли переизберется на второй срок, поэтому решил напоследок напомнить о своей антироссийской позиции.

"Многое говорит о том, что он вряд ли будет выбран президентом. Я думаю, что это антироссийские конвульсии Порошенко. Он понимает, что дальше уже может не руководить Украиной, но напоследок надо сделать ещё что-то плохое для России", - заключил он.

Напомним, Порошенко подписал указ о ратификации решения Совета национальной безопасности Украины о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций, причастных к строительству Крымского моста, проведению выборов в Донбассе и инциденту в Керченском проливе.