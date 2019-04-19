Тысячи правоохранителей, перекрытые улицы: как в Киеве готовятся к дебатам Зеленский — Порошенко

В Киеве перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко перекрыли ряд улиц / facebook.com/artem.shevchenko.9

В пятницу, 19 апреля, с самого утра в Киеве правоохранители активно работают для обеспечения порядка и безопасности на стадионе Национального спортивного комплекса Олимпийский во время дебатов между кандидатом в президенты и шоуменом Владимиром Зеленским и его конкурентом — действующим президентом Петром Порошенко.

Пришедшим на дебаты Зеленский — Порошенко стоит помнить, что мероприятие имеет мирный характер, — никакого насилия и никакого оружия и запрещенных предметов, написал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

По данным Нацполиции, во время дебатов правопорядок будут обеспечивать 10 тысяч правоохранителей.

На стадионе установили две сцены, они находятся друг напротив друга, также из соображений безопасности разделили фан-зону, пишет ТСН со ссылкой на сведения полиции.

В Киеве перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко перекрыли ряд улиц / Скриншот

В связи с дебатами Зеленского и Порошенко изменена работа киевского метро — с 18 до 19 часов будет ограничен вход на станции Льва Толстого и Олимпийская, а после дебатов будут введены ограничения на выход из этих станций.

Также до 22 часов в столице перекроют девять улиц, расположенных вблизи НСК. В частности, движение перекроют на Большой Васильковской, Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадной. Читайте такжеВыборы 2019: политтехнолог спрогнозировал последствия дебатов Зеленский — Порошенко

Напомним, в Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов 2019 — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), а второе место занял Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты не набрал свыше половины голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур выборов президента 2019. Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля.

Потом Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал соперника на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы.

Действующий президент принял вызов конкурента. В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.

Президент назначил конкуренту дебаты на НСК Олимпийский на 14:14 14 апреля, а Зеленский позвал конкурента на предвыборный "баттл" на стадион на 19:00 19 апреля. В Киеве Порошенко 14 апреля сам выступал на территории Олимпийского.

Позже у Зеленского и Порошенко согласовали проведение дебатов на стадионе. "Баттл" начнется 19 апреля в 19:00. Стадионные дебаты обойдутся в 6-8 млн гривен, их оплатят избирательные фонды кандидатов.