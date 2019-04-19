Тысячи правоохранителей, перекрытые улицы: как в Киеве готовятся к дебатам Зеленский — Порошенко

19 апреля 2019, 12:35

В столице из-за дебатов будут внесены изменения в работу метро.

В Киеве перед дебатами Зеленский — Порошенко перекрыли ряд улиц
В Киеве перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко перекрыли ряд улиц / facebook.com/artem.shevchenko.9

В пятницу, 19 апреля, с самого утра в Киеве правоохранители активно работают для обеспечения порядка и безопасности на стадионе Национального спортивного комплекса Олимпийский во время дебатов между кандидатом в президенты и шоуменом Владимиром Зеленским и его конкурентом — действующим президентом Петром Порошенко.

Пришедшим на дебаты Зеленский — Порошенко стоит помнить, что мероприятие имеет мирный характер, — никакого насилия и никакого оружия и запрещенных предметов, написал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

По данным Нацполиции, во время дебатов правопорядок будут обеспечивать 10 тысяч правоохранителей.

На стадионе установили две сцены, они находятся друг напротив друга, также из соображений безопасности разделили фан-зону, пишет ТСН со ссылкой на сведения полиции.

В Киеве перед дебатами Зеленский — Порошенко перекрыли ряд улиц
В Киеве перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко перекрыли ряд улиц / Скриншот

В связи с дебатами Зеленского и Порошенко изменена работа киевского метро — с 18 до 19 часов будет ограничен вход на станции Льва Толстого и Олимпийская, а после дебатов будут введены ограничения на выход из этих станций.

Также до 22 часов в столице перекроют девять улиц, расположенных вблизи НСК. В частности, движение перекроют на Большой Васильковской, Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадной. Читайте такжеВыборы 2019: политтехнолог спрогнозировал последствия дебатов Зеленский — Порошенко

  • В Киеве перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко перекрыли ряд улиц facebook.com/artem.shevchenko.9
  • В Киеве перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко перекрыли ряд улиц facebook.com/artem.shevchenko.9
  • В Киеве перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко перекрыли ряд улиц facebook.com/artem.shevchenko.9
  • В Киеве перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко перекрыли ряд улиц facebook.com/artem.shevchenko.9
  • В Киеве перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко перекрыли ряд улиц tsn.ua
  • В Киеве перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко перекрыли ряд улиц tsn.ua
  • В Киеве перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко перекрыли ряд улиц tsn.ua
  • В Киеве перед дебатами Владимира Зеленского и Петра Порошенко перекрыли ряд улиц tsn.ua

Напомним, в Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов 2019 — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), а второе место занял Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты не набрал свыше половины голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур выборов президента 2019. Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля.

Потом Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал соперника на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы.

Действующий президент принял вызов конкурента. В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.

Президент назначил конкуренту дебаты на НСК Олимпийский на 14:14 14 апреля, а Зеленский позвал конкурента на предвыборный "баттл" на стадион на 19:00 19 апреля. В Киеве Порошенко 14 апреля сам выступал на территории Олимпийского.

Позже у Зеленского и Порошенко согласовали проведение дебатов на стадионе. "Баттл" начнется 19 апреля в 19:00. Стадионные дебаты обойдутся в 6-8 млн гривен, их оплатят избирательные фонды кандидатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев Петр Порошенко Владимир Зеленский дебаты выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:02
Епископ ПЦУ и мэр Днепра устроили склоку из-за томоса
14:00
Украина попала в ТОП-10 самых несчастных экономик мира
13:40
"Застукала мать": на Житомирщине мужчина изнасиловал 3-летнего ребенка
13:32
У Путина ответили на вопрос о готовности к "сделке" с Зеленским Видео
13:00
"Гарант слабости Украины": политтехнолог раскрыл отношение Кремля к Порошенко
12:35
Тысячи правоохранителей, перекрытые улицы: как в Киеве готовятся к дебатам Зеленский — Порошенко Фото Видео
12:23
В Одессе в нардепа Найема метнули фаллоимитатор и облили нечистотами Фото Видео
12:01
Ряду областей Украины грозят сильные заморозки: названа дата Видео
11:54
Три приоритета: в США рассказали, чего ждут от Киева после выборов Видео
11:24
Россия на треть "срезала" товарооборот с Украиной Видео
10:55
Выборы 2019: политтехнолог спрогнозировал последствия дебатов Зеленский — Порошенко Видео
10:52
Эксперт оценил риски скачка цен на АЗС после "нефтяного" запрета РФ Видео
10:40
Пять главных выводов из президентской кампании в Украине мнение
10:25
Народный синоптик сказал, когда Украине светит аномальная жара Видео
10:21
"Не надо пугать": Кравчук оценил вероятность масштабной агрессии РФ Видео
10:00
"Партия ни войны, ни мира": эксперт объяснил, почему при Порошенко ситуация на Донбассе заморозится
09:58
"Как скот гонят людей": для поддержки Порошенко на дебатах в Киев свозят бюджетников – соцсети Видео
09:42
Страстная неделя 2019: что делать, календарь питания и какие молитвы читать по дням Видео
09:30
Стало известно, из-за чего Дмитрий Быков попал в больницу
09:25
"Меньше врать и воровать": эксперт объяснил, чем Порошенко разочаровал военных Видео
09:15
Кружевной кулич краффин и Панеттоне: самые лучшие рецепты куличей Видео
09:13
В воскресенье вся страна "даст в морду" мелким охамевшим уголовникам мнение
08:58
СМИ рассказали о подготовке к инсценировке покушения на Порошенко Видео
08:57
Макал головой в унитаз: под Херсоном физрук избил шестиклассника Видео
08:25
Зеленский тонко уязвил Порошенко Видео
08:23
У Порошенко остался только один аргумент перед вторым туром мнение
08:21
Аласания рассказал, о чем не договорились штабы кандидатов накануне дебатов Видео
08:07
Зеленский до сих пор остается загадочным политиком – Bloomberg
07:57
"Порошенко обманули": Коломойский назвал причину национализации Приватбанка Видео
07:45
Будет ли раздача российских паспортов жителям "ЛДНР" и чем это грозит
07:38
Игорь Романенко: Украине нужны ракеты, которые доставали бы до Урала и покрывали всю территорию России
07:35
"Мне не стыдно": Порошенко записал новое видеообращение и вспомнил свои ошибки Видео
07:13
Заготовки, "крот" и фразы-спасители: как кандидаты в президенты готовятся к дебатам
07:05
Зеленский на дебатах "поимеет" Петра Алексеевича во всех смыслах мнение
06:55
Грядет озеленение: что будет с Радой после выборов мнение
06:34
Вербное воскресенье – приметы и запреты дня: что можно делать и что нельзя Видео
06:34
"Жадный до денег и власти": эксперт рассказал, на что готов Порошенко ради президентства Видео
05:56
Астролог рассказал, уничтожат ли человечество роботы и искусственный интеллект
05:41
Поздравления с Песахом 2019 – тексты и открытки Фото Видео
05:15
Полнолуние 19 апреля: астрологи объяснили опасность этого явления Видео
04:48
Порошенко всегда старался быть копией Путина - политолог
04:11
Электоральный Майдан: социолог объяснил феномен Зеленского Видео
03:29
"Сосочек виден": Анна Седокова засветила грудь на пикантном фото
02:50
Названы самые популярные мифы о сне, негативно влияющие на здоровье
02:32
Ученые нашли в бороде мужчин больше микробов, чем в шерсти собак
02:01
В джинсовой куртке на голое тело: 52-летняя Холли Берри удивила сеть пикантным фото
01:09
Эксперт назвал три сценария, при которых Зеленский не станет президентом
00:33
Крупнейший в мире порносайт начал показывать пчелиное порно
00:20
Лига Европы: Арсенал обошел Неаполи, Челси обыграл Славию, Айнтрахт не оставил шансов Бенфике
18 апреля, четверг
23:49
"Порошенко – моя марионетка": Коломойский прокомментировал национализацию Приватбанка Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться