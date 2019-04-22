У Зеленского усомнились в искренности поздравлений Порошенко

В штабе победителя выборов-2019 отметили, что слова и действия украинских политиков бывают взаимоисключающими.
В штабе победителя второго тура президентских выборов Владимира Зеленского усомнились в искренности поздравлений, полученных от президента Петра Порошенко.
Политтехнолог будущего главы государства Дмитрий Разумков заявил, что вместе с поздравлением Порошенко подверг Зеленского публичной критике.
"Я думаю, что в день победы это было не совсем корректно", - цитирует Разумкова Лига. Глава штаба также добавил, что это его личное мнение и может не отражать позицию самого Зеленского или других членов его команды.
Напомним, комментируя результаты экзит-полов в день выборов президент Петр Порошенко заявил, что вынужден признать свое поражение на выборах и выразил готовность помочь новому президенту войти в курс государственных дел. Он также пообещал позвонить Зеленскому и поздравить с победой, позже так и поступив.
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Комментируя этот телефонный разговор Разумков выразил надежду, что Порошенко был искренним, но при этом отметил, что слова и действия украинских политиков часто противоречат друг другу.
Как сообщалось ранее, Янукович поздравил Зеленского с победой в избирательной гонке и перечислил "нелегкие задачи", которые стоят перед новоизбранным президентом.
У Зеленского жестко ответили Януковичу на его поздравления, отметив, что обойдутся "без такой поддержки".