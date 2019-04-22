У Зеленского усомнились в искренности поздравлений Порошенко

Владимир Зеленский / Униан

В штабе победителя второго тура президентских выборов Владимира Зеленского усомнились в искренности поздравлений, полученных от президента Петра Порошенко.

Политтехнолог будущего главы государства Дмитрий Разумков заявил, что вместе с поздравлением Порошенко подверг Зеленского публичной критике.

"Я думаю, что в день победы это было не совсем корректно", - цитирует Разумкова Лига . Глава штаба также добавил, что это его личное мнение и может не отражать позицию самого Зеленского или других членов его команды.

Напомним, комментируя результаты экзит-полов в день выборов президент Петр Порошенко заявил, что вынужден признать свое поражение на выборах и выразил готовность помочь новому президенту войти в курс государственных дел. Он также пообещал позвонить Зеленскому и поздравить с победой, позже так и поступив.

Читайте такжеЕсли Зеленский позволит Порошенко "выжить", то его ждет списание и газовая камера

Комментируя этот телефонный разговор Разумков выразил надежду, что Порошенко был искренним, но при этом отметил, что слова и действия украинских политиков часто противоречат друг другу.

Как сообщалось ранее, Янукович поздравил Зеленского с победой в избирательной гонке и перечислил "нелегкие задачи", которые стоят перед новоизбранным президентом.

У Зеленского жестко ответили Януковичу на его поздравления, отметив, что обойдутся "без такой поддержки".