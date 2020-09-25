"Вы г*вно": дебаты кандидатов в мэры Киева закончились скандалом

Борислав Береза устроил скандал в прямом эфире / УНИАН

Телевизионные дебаты между претендентами на должность киевского городского главы Бориславом Березой и Егором Фирсовым закончились скандалом со взаимными оскорблениями.

Глава партии Экологическая альтернатива Егор Фирсов лидер Эко Партии Березы устроили словесные баталии в эфире Апостроф TV.

Скандал начался после того, как Фирсов назвал своего визави фамилией другого бывшего нардепа Борислава Розенблата.

В свою очередь Береза воспринял оговорку как оскорбление и гневно ответил Фирсову: "Вы г*вно или что? Вы ведете себя, как г*вно…".

После этого Береза решил не отставать от своего оппонента и также попытался его "оскорбить", назвав Фирсова фамилией еще одного экс-нардепа Егора Соболева.

Напомним, лидеры партии Слуга народа Александр Корниенко и Давид Арахамия стали фигурантами скандала в Николаеве. Во время встречи с журналистами они не заметили микрофонов и допустили грубое обсуждение женщины. На тот момент сообщалось, что депутаты говорили об Ирине Аллахвердиевой.