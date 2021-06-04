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Зеленская восхитила публику, надев самые модные брюки лета 2021

4 июня 2021, 10:20

В модном луке коричнево-шоколадных тонов жена украинского лидера появилась на встрече с представителями бизнес-сообщества.

Зеленская восхитила публику, надев самые модные брюки лета 2021
Зеленская восхитила публику, надев самые модные брюки лета 2021 / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская предстала на публике в новом модном и стильном образе. На этот раз супруга президента надела модные широкие брюки 2021 года, которые являются трендом летнего сезона. В качестве верха Зеленская выбрала удлиненную кофту.

Именно в таком модном луке коричнево-шоколадных тонов жена украинского лидера появилась на встрече с представителями бизнес-сообщества. Свои фото в новом модном образе Зеленская выложила на странице в Instagram.

Кофта была темнее брюк – черного цвета, что отлично оттеняло светлую кожу и блондинистые кудри первой леди. Волосы она собрала в изящную прическу, дополнив утонченный образ миниатюрными сережками.

Отметим, что шикарные брюки палаццо являются одним из главных модных трендов сезона весна-лето 2021. Фешн-эксперты советуют носить их с ремнем, который украшен заметной пряжкой. Такие брюки шикарно смотрятся с пиджаками и топами.

Зеленская восхитила публику, надев самые модные брюки лета 2021
Елена Зеленская / Instagram
Зеленская восхитила публику, надев самые модные брюки лета 2021
Елена Зеленская / Instagram

Ранее Елена Зеленская раскрыла происхождение денег на свои стильные наряды. Жена президента Украины ответила на провокационные вопросы о своих нарядах на публичные мероприятия.

Как ранее сообщал Главред, Елена Зеленская призналась, кто готовит в их доме, и рассказала про "40 охранников".

Скандал с вышиванкой-косовороткой Зеленского

  • Фото Зеленского в вышиванке быстро раскритиковали в Сети. По словам пользователей, наряд президента больше похож на русскую косоворотку, чем на украинскую вышиванку. С этим согласен и ряд экспертов. А вот создатели наряда заявили, что сорочки создавались по старинным образцам оригинальных вышиванок, найдены в музейных архивах Днепропетровской области.
  • У Зеленского сделали заявление из-за скандала с вышиванкой. В Офисе президента подтвердили, что за основу был взят национальный костюм Днепропетровского региона.
  • Даже у Путина отреагировали на вышиванку Зеленского. Спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вспомнила культуролога и филолога Дмитрия Лихачева, который "считал, что разрез косоворотки не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону".
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