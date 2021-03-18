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Бесподобные широкие брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

18 марта 2021, 06:33

В прошлом году свободные брюки с высокой талией уже торжественно восседали на вершине моды. Но многие к ним только присматривались. Пришло время их носить.

  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram
  • Модные женские брюки 2021 Instagram

Женщины давно для себя решили, что брюки – это не только удобно, но и красиво. Парадокс, но чем более мужественные силуэты они выбирают, тем более женственно в них выглядят. А в сезоне весна-лето 2021 в моде столько разных брюк, что каждая женщина найдет для себя вариант, который подчеркнет индивидуальность, подарит невероятное ощущение свободы, внутренней силы и обаяния. А чтобы не запутаться среди обилия трендов – новых и старых, с которыми никак не попрощаемся, ознакомьтесь с нашей подборкой самых модных женских брюк весна-лето 2021.

Конечно, вы можете пойти и другим путем и выбрать джинсы, которые всегда актуальны - в нашем материале Необыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-лето можете узнать о горячих трендах сезона.

Но если ваша слабость – женские брюки классика, тогда внимательно читайте наш обзор трендов, и выбирайте то, в чем хотите пройти через весну и лето 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете свежие образцы брюк, которые сегодня можно найти в продаже.

Модные женские брюки 2021 – на что обратить внимание

В моде брюки женские палаццо

Это не новая тенденция – в прошлом году свободные палаццо брюки с высокой талией уже торжественно восседали на вершине моды. Но многие к ним только присматривались, ведь нужно немного смелости, чтобы носить брюки, в которых можно утонуть.

В сезоне весна-лето 2021 потрясающие брюки в стиле 30-х палаццо будут повсюду, и у вас есть шанс ощутить, какие они невероятные. Эти модные брюки 2021 женские найдете в коллекциях одежды многих дизайнеров, например, они представлены в показе Chloe весна-лето 2021

Носите эти роскошные брюки с ремнем, который украшен заметной пряжкой. Они удачно сочетаются с пиджаками и топами. Брюки со свободной посадкой часто имеют карманы, и этот момент вас точно впечатлит.

Расклешенные брюки в тренде

В этом году в моде не просто брюки клеш, а удлиненные варианты, которые станут находкой для девушек высокого роста. Но это вовсе не означает, что для всех остальных эти брюки неактуальны. Если ищете модные брюки женские 2021, которые станут изюминкой вашего делового весенне-летнего образа, то обратите внимание на черные брюки клеш, которые можно сочетать с любым верхом.

Правда, яркие модели тоже в тренде. Расклешенные брюки в разных вариациях найдете в коллекции одежды Balmain весна-лето 2021.

В моду вернулись капри

В сезоне весна-лето 2021 мы увидим много стильных вариантов брюк до колен - они будут яркими и даже экстравагантными. Самая модная длина – слегка прикрывающая колено. В моде капри, пошитые из цветных лоскутов, или украшенными кусочками ткани.

Также особого внимания заслуживают джинсовые капри 2021, которые станут потрясающей альтернативой джинсам. В то же время не проходите мимо моделей классического кроя – этот тренд горячий, и в них вы точно будете выглядеть стильно и очень эффектно. Яркие капри найдете в коллекции одежды Dolce&Gabbana весна-лето 2021.

Большая модная тенденция – кожаные брюки

Модные брюки из экокожи в этом году приятно удивят многих, и не последнюю роль в этом сыграет то, что в моде помимо классических черных штанов также бордовые, зеленые, синие, серые и бежевые варианты, которые подкупают с первого взгляда. Только не зацикливайтесь на кожаных леггинсах: помимо них уже сегодня на полках магазинов можно найти множество кожаных кюлотов и моделей с широкими штанинами и высокой талией. Также в тренде кожаные штаны, похожие на спортивные – они на резинке.

В моде кожаные брюки / Instagram

Читайте такжеВ моду вернулись сказочные женские туфли на низком ходу с ремешкомМодные брюки 2021 женские – какие еще модели в тренде:

  • В моде очень широкие женские брюки, суженные внизу.
  • Трикотажные женские брюки – писк сезона.
  • В тренде – женские брюки спортивного кроя.

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