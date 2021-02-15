Необыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-лето

С джинсами у каждой из нас своя история. Для кого-то – это любимый элемент гардероба зимой и летом, для других – возможность иногда расслабиться и выглядеть непринужденно, а третьи к ним равнодушны, и носят их без эмоций. Как бы там ни было, мода на джинсы очень часто меняется, и важно следить за тем, куда ветер дует. А в этом году изменения в тенденциях произошли.

Будете приятно удивлены, но в сезоне весна-лето 2021 мы выйдем за рамки популярных джинсов свободного кроя с высокой талией в стиле 80-х. Казалось, что эта тенденция с нами надолго, но все – ее время уходит.

Прошлый год стал переломным не только для многих из нас, но и для моды. Дизайнеры одежды получили совершенно другие вводные, и для создания своих коллекций ориентировались не только на то, что поможет нам комфортно вписаться в новые реалии, но и о том, чтобы удивить, вдохновить и подарить нам надежду.

Новое – это однозначно к лучшему, и порой важно отсечь то, что было в прошлом и вызывает грустные воспоминания. Порог весны 2021 года – идеальное время для того, чтобы впустить в свою жизнь очередные яркие и модные джинсы, чтобы жизнь заиграла новыми красками и ощущениями.

Мы сегодня расскажем вам о трех самых модных джинсовых тенденциях весны-лета 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модные джинсы весна-лето 2021: горячие тренды

В моду вернулись джинсы-клеш

Для многих станет сюрпризом возвращение в моду расклешенных джинсов в стиле 70-х. Казалось, что этот тренд уже изжил себя и начал утихать в прошлом году. Но Мода 2021 широко распахнула двери прямым джинсам с расклешёнными штанинами ниже колена, и этот тренд горячий.

Для тех, кто ищет что-то оригинальное, расклешённые голубые джинсы станут находкой. В коллекции одежды Balmain весна-лето 2021 увидите много разных моделей стильных расклешенных джинсов, и убедитесь в том, что это огромная модная тенденция сезона.

Рваные джинсы снова в тренде

Не важно, как вы относитесь к рваным джинсам. В сезоне весна-лето 2021 джинсы с дырками на коленях актуальны как никогда. Это могут быть и узкие джинсы скинни, и укороченные модели, и широкие варианты, которые пока еще в тренде.

Читайте такжеДжинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021Самые модные расцветки рваных джинсов 2021 – индиго-синий, бледно-голубой, серый. Штаны из денима, которые многим хочется зашить, сочетайте с футболкой, длинным пиджаком или укороченным топом. Такие джинсы представлены в коллекции одежды Celine весна-лето 2021.

Новинка сезона – джинсы в стиле пэчворк

Еще одна яркая модная тенденция весны-лета 2021 – креативные джинсы в стиле пэчворк. Это новинка сезона, которая только набирает обороты, и если хотите успеть быть в числе тех, кто первым выйдет в люди в таких оригинальных джинсах, то шансы у вас есть.

За этот модный тренд мы должны сказать спасибо дизайнерам, для которых повторное использование тканей и вещей внезапно стало новым важным смыслом. Много джинсов пэчворк неописумой красоты можете найти в коллекции одежды Dolce&Gabbana весна-лето 2021.