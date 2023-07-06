Будет вкуснее: шеф-повар показал необычный способ чистки картофеля

Шеф-повар поделился простом, но удивительным способом чистки картошки.

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Шеф-повар поделился необычным способом чистки картофеля / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Как мы все знаем, худшая часть приготовления картофеля - это необходимость чистить его. Благодаря TikTok, это видео стало вирусным, ведь в нем представлена хитрость, которая не только избавит вас от необходимости чистить картофель, но и сделает его вкус лучше.

Видео, которое принадлежит шеф-повару Дэви Дево и первоначально появилось на YouTube-канале How To Make Sushi, начинается с того, что нам говорят: "Вы просто берете нож и картофель, кладете их вместе и крутите картофель вокруг оси, в то время как вы надрезаете кожуру мягкими круговыми движениями".

Как только Дево проводит линию по центру картофелины, он начинает варить его, как обычно, но не снимая кожуры.

"Если варить кожуру вместе с картофелем, то картофель приобретает больше вкуса, потому что большая часть вкуса находится в кожуре, поэтому картофельное пюре получается вкуснее", - объясняет шеф-повар.

После того как картофель сварится, он достает одну картофелину и невероятным образом снимает с нее кожицу с каждого конца, причем линия, которую он прорезал, позволяет легко убрать кожуру.

Как легко очистить картофель / скриншот с видео

"Это намного эффективнее, вы не тратите картофель впустую, и это намного быстрее, чем чистить его", - говорит Дево.

Смотрите видео о том, как легко очистить картофель:

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