Эксперт рассказала, как правильно выбирать торт на праздник

Срок годности торта - важный момент. Нужно следить, чтобы дата конечного потребления была набита лазером.
Праздник 8 Марта уже не за горами, и вкусный торт может быть очень удачным дополнением к основному подарку. Главное – правильно его выбрать.
Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Мария Янчик рассказала, как правильно выбрать торт, передает Украина 24. Прежде всего она посоветовала обратить внимание на состав - чем меньше ингредиентов, тем лучше. Немаловажен и срок годности торта.
"Действительно, 2-3 дня - этого достаточно, чтобы создать хороший вкусный торт и чтобы он при этом сохранялся. Но обязательно смотрите, чтобы дата конечного потребления была лазером набита, чтобы нельзя было ее стереть или заменить стикером", - отметила Янчик.
Также она прокомментировала наличие в тортах консервантов, которые обозначаются буквой Е.
"Я бы большинства из них (консервантов, - ред.) опасалась, поскольку не все еще исследованы. Говорят, что сорбиновая кислота не вредна для организма, но в избыточном количестве она будет вредить и подавлять микрофлору вашего кишечника. Поэтому здесь чем меньше - тем лучше. Но помните, что и сама лимонная кислота - это также "ешка", хотя она не является опасной, как считают", - рассказала эксперт.
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