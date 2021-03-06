От "Венеции" до пустыни: куда поехать на выходные 8 Марта в Украине

Куда поехать на выходные 8 Марта 2021: необычные бюджетные варианты / 1zoom.ru

Впереди длинные выходные на 8 Марта – и пора решать, где их провести.

Редакция О, Море рекомендует 5 любопытных вариантов, большинство из которых – это путешествия к морю, где сейчас почти нет туристов.

"Украинская Венеция" – Вилково

Сейчас там не сезон, но в этом есть свои плюсы: ниже цены и меньше конкурентов на местные красоты.

Можно поехать на экскурсию по старой части Вилкового, а также посетить Приморск или Киликию.

Кроме того, в распоряжении туристов – неограниченный и абсолютно бесплатный "абонемент" на прогулки в лесу и по берегу моря.

Куда поехать на 8 Марта в Украине – Вилково / О, море

Мыс Карабуш

Читайте также8 марта в 2021 году отмечается большой церковный праздник: что нельзя делатьМежду поселками Коблево и Морское находится пляж с идеально бирюзовой водой. Вот только вместо песка под ногами глина. В холодное время она как раз становится твердой, так что гулять тут – одно удовольствие.

Рядом с мысом находится маяк Карабуш, на него можно посмотреть из села Морское.

Куда поехать на выходные 8 Марта в Украине - Мыс Карабуш / О, море

Олешковская пустыня

Читайте такжеСказочные поздравления с 8 Марта – красивые открытки и пожеланияВ пустыне зимой слишком холодно, а летом – наоборот, слишком жарко. Так что лучше всего ехать туда ранней весной или осенью.

Хоть сейчас и не сезон, но тут вполне можно покататься на квадроциклах (цена – 1500 грн за час), арендовать джип или эндуро.

Для любителей экзотического экстрима – возможность съехать с дюн на специальной доске.

Куда поехать на выходные 8 Марта в Украине - Олешковская пустыня / О, море

Рыбалка в Николаевке

Для любителей рыбной ловли – это лучший вариант. Можно в 4:30 утра выйти в море на катамаранах – порыбачить – а по возвращении на берег выбрать, какую рыбу им приготовят в местном ресторане. Цена такого удовольствия (как эстетического, так и гастрономического) – 750 грн с человека.

В ресторане подают также мидии и устрицы.

Еще одно местное развлечение – мастер-класс, как правильно потрошить ската, зажарить стейк из этой рыбы и готовить из его печени паштет.

Куда поехать на выходные 8 Марта в Украине - Рыбалка в Николаевке / О, море

Гастротуризм в Шабо

Здесь можно посетить Европейскую сыроварню и Центр культуры вина SHABO. Оба места предлагают экскурсии с дегустацией: