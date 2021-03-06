От "Венеции" до пустыни: куда поехать на выходные 8 Марта в Украине

Куда поехать на выходные 8 Марта в 2021 году – Украина предлагает несколько оригинальных, но вполне бюджетных вариантов.
Впереди длинные выходные на 8 Марта – и пора решать, где их провести.
Редакция О, Море рекомендует 5 любопытных вариантов, большинство из которых – это путешествия к морю, где сейчас почти нет туристов.
"Украинская Венеция" – Вилково
Сейчас там не сезон, но в этом есть свои плюсы: ниже цены и меньше конкурентов на местные красоты.
Можно поехать на экскурсию по старой части Вилкового, а также посетить Приморск или Киликию.
Кроме того, в распоряжении туристов – неограниченный и абсолютно бесплатный "абонемент" на прогулки в лесу и по берегу моря.
Мыс Карабуш
Читайте также8 марта в 2021 году отмечается большой церковный праздник: что нельзя делатьМежду поселками Коблево и Морское находится пляж с идеально бирюзовой водой. Вот только вместо песка под ногами глина. В холодное время она как раз становится твердой, так что гулять тут – одно удовольствие.
Рядом с мысом находится маяк Карабуш, на него можно посмотреть из села Морское.
Олешковская пустыня
Читайте такжеСказочные поздравления с 8 Марта – красивые открытки и пожеланияВ пустыне зимой слишком холодно, а летом – наоборот, слишком жарко. Так что лучше всего ехать туда ранней весной или осенью.
Хоть сейчас и не сезон, но тут вполне можно покататься на квадроциклах (цена – 1500 грн за час), арендовать джип или эндуро.
Для любителей экзотического экстрима – возможность съехать с дюн на специальной доске.
Рыбалка в Николаевке
Для любителей рыбной ловли – это лучший вариант. Можно в 4:30 утра выйти в море на катамаранах – порыбачить – а по возвращении на берег выбрать, какую рыбу им приготовят в местном ресторане. Цена такого удовольствия (как эстетического, так и гастрономического) – 750 грн с человека.
В ресторане подают также мидии и устрицы.
Еще одно местное развлечение – мастер-класс, как правильно потрошить ската, зажарить стейк из этой рыбы и готовить из его печени паштет.
Гастротуризм в Шабо
Здесь можно посетить Европейскую сыроварню и Центр культуры вина SHABO. Оба места предлагают экскурсии с дегустацией:
- цена стандартной экскурсии с дегустацией в сыроварни – 100 грн,
- в Центре SHABO – 280 грн,
- VIP-экскурсия в Центре SHABO – 650-900 грн.