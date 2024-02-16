Головоломка для тех, у кого зрение, как у настоящей совы: надо найти опечатку

Попробуйте разгадать непростую, но занимательную головоломку – среди, на первый взгляд, одинаковых слов на картинке, нужно отыскать опечатку.

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Найдите слово, в котором опечатка / Indiatimes

Головоломки придуманы для того, чтобы разбавить рутину и будни. Когда чувствуете, что нужно немного перезагрузиться, пробуйте разгадывать оптические иллюзии, это разнообразит ваше времяпровождение. На этот раз нам нужно найти опечатку.

Головоломка от Indiatimes, на самом деле, очень простая, но разгадает ее лишь тот, кто внимательно будет смотреть на картинку и просечет условие задачки.

На картинке – слова 49ERS и CHIEFS. Вам не нужно знать английский язык или искать перевод. Понадобится лишь запомнить написание этих слов и внимательно смотреть на рисунок. Задача – найти одно слово, которое написано неправильно. Вы узнаете его по неправильному порядку букв.

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Если нашли опечатку, у вас великолепное зрение / Indiatimes

Готовы? Поехали разгадывать!

Не удалось найти правильный ответ? Ловите подсказку: неправильной слово – CHEIFS. Оно справа, в самом верхнем правом углу обведено в красный кружочек.

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете опечатку / Indiatimes

Не расстраивайтесь, если не получилось разгадать головоломку. Пробуйте разгадывать другие оптические иллюзии, например, головоломку, где надо найти букву E за 6 секунд. Задачка с фиолетовыми кружочками содержит правильный ответ.

Кроме того, вы можете попробовать разгадать головоломку, в которой нужно за 9 секунд найти яблоко. Это сложная задачка, нужно очень внимательно смотреть на картинку, чтобы ее решить.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Здесь надо будет найти особенный ананас всего за 3 секунды. Внимательно смотрите на картинку и у вас все получится.

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