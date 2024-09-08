УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Любимая тушь засохла: как легко ее освежить и реанимировать аптечным средством

Даяна Швец
8 сентября 2024, 03:00
4
Эксперты советуют не спешить выбрасывать тушь, а попробовать ее оживить.
Любимая тушь засохла: как легко ее освежить и реанимировать аптечным средством
Простой лайфхак, как реанимировать тушь / коллаж: Главред, фото: pexels

Тушь для ресниц - средство, которое есть чуть ли не в каждой женской косметичке. Однако структура ресниц у каждой девушки особенная, поэтому иногда очень сложно подобрать идеальный вариант. Когда любимая тушь засыхает, даже когда у нее еще не закончился срок годности - очень досадный момент.

Однако есть один проверенный способ, как реанимировать средство, когда оно начало собираться в комочки или просто засохло.

Несмотря на обещания производителей, что после открытия тушь не теряет качеств 4-6 месяцев, иногда и через год она еще может превращать ваши ресницы в пушистые длинные ресницы. Однако иногда случается так, что средство начинает подсыхать уже через месяц.

видео дня

Что купить, чтобы продлить жизнь туши?

Однако эксперты советуют не спешить выбрасывать тушь, а попробовать ее оживить. Для этого необходимо купить в аптеке любые увлажняющие капли для глаз.

Как продлить жизнь туши?

Далее алгоритм действий таков:

  1. достаньте щеточку из флакона с тушью;
  2. добавьте во флакон пару увлажняющих капель;
  3. вставьте обратно щеточку и закрутите флакон;
  4. подождите 5-10 минут и можете накрасить ресницы. За это время тушь размякнет и приобретет свою обычную консистенцию. Если она будет немного густоватой, можно добавить еще каплю средства.

Что такое макияж?

Макияж - это моделирование, подправка (корректировка) формы и цвета лица. С помощью декоративных препаратов ставится цель подчеркнуть привлекательные черты лица. Самое важное - уметь использовать эти препараты. Хороший макияж должен быть нежным и подчеркивать всю тонкость самого макияжа; он должен быть естественным, почти незаметным. При правильном нанесении и своевременном устранении он не нарушает привычных процессов в коже. Днем он выполняет роль тонкого слоя, эффективно защищающего кожу от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. В декоративных препаратах, производимых современной косметической индустрией, содержится огромное количество полезных для кожи ингредиентов, сообщает Википедия.

Напомним, что визажист удивил советами, какие ошибки в макияже "состарят" ваше лицо. Люди делают три распространенные ошибки - эксперт поделился своими лучшими советами.

Также Главред рассказывает, в какой цвет лучше красить седые волосы - простые средства решат "серебряную" проблему.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

аптеки косметика макияж макияж глаз
Реклама

Главное за день

Украина уступила Албании в стартовом матче Лиги наций

Украина уступила Албании в стартовом матче Лиги наций

23:50 Спорт
В Полтаве прогремел взрыв: россияне ударили по гражданскому объекту

В Полтаве прогремел взрыв: россияне ударили по гражданскому объекту

23:36 Украина
Год "неопределенности" прошел: Португалия подарила Украине 6 вертолетов Ка-32

Год "неопределенности" прошел: Португалия подарила Украине 6 вертолетов Ка-32

23:09 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Изумительно вкусно: как делается настоящее вино из винограда 8506

Изумительно вкусно: как делается настоящее вино из винограда

Путин сильно спешит: элита РФ выдвинула диктатору ультиматум начать переговоры 6303

Путин сильно спешит: элита РФ выдвинула диктатору ультиматум начать переговоры

Какой бокал наполнится быстрее всего: только гений разгадает загадку за 5 секунд 5584

Какой бокал наполнится быстрее всего: только гений разгадает загадку за 5 секунд

Что делать с пионами осенью: одна манипуляция обеспечит роскошное цветение весной 4058

Что делать с пионами осенью: одна манипуляция обеспечит роскошное цветение весной

Последние новости

03:00

Любимая тушь засохла: как легко ее освежить и реанимировать аптечным средством

02:30

С бланшировкой и без: как заморозить кукурузу и наслаждаться вкусом лета зимой

02:02

Беженцев на работу: Шольц обратился к украинцам с призывом трудоустроиться

01:30

Олимпийская спортсменка была убита через месяц после Олимпиады-2024 в Париже

00:20

Девушка Роналдо в бикини похвасталась сочными формами

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
07 сентября, суббота
23:57

В семье Николь Кидман случилась трагедия

23:50

Украина уступила Албании в стартовом матче Лиги наций

23:36

В Полтаве прогремел взрыв: россияне ударили по гражданскому объекту

23:33

Рианна проигнорировала бывшую подругу Наоми Кэпбелл

Реклама
23:09

Год "неопределенности" прошел: Португалия подарила Украине 6 вертолетов Ка-32

22:18

Шоптенко призналась, кто мог стать ее партнером на "Танцях з зірками" вместо Зеленского

22:16

Разведки Британии и США заявили о "самой серьезной угрозе со времен Холодной войны"

21:39

Все охватил огонь и дым: появились фото последствий удара по складу боеприпасов в РФВидео

21:31

Риск столкновения с Россией: в НАТО ответили, почему не закрывают небо над Украиной

21:06

Как разбить комки синтепона в куртке: маленький мяч спасет всю верхнюю одежду

20:58

Балуется водочкой на завалинке: предательница Анна Asti сбежала в деревню

20:30

РФ остановила наступление почти на всех участках: Буданов рассказал, чего ждать зимой

20:23

Пригрозил нефтью: Трамп рассказал, как планирует принудить Путина к переговорам

20:03

Квартира Ефросининой пострадала от российской атаки: "Испугалась до тошноты"

19:49

Украину накрыло "бабье лето": какой будет погода 8 сентября

Реклама
19:35

Какие потери РФ на фронте: свежие данныемнение

19:31

Лучше ATACMS: Украина может наносить удары большей дальности, но есть одно условие

19:19

Будут ли выключать свет в Украине 8 сентября: ответ "Укрэнерго"

18:51

"Заявления об оккупации можно умножать на ноль": ВСУ подняли флаг в Нью-Йорке - DeepStateВидео

18:36

Операция ВСУ стала первым шагом: Украина хочет принудить Путина к миру

18:27

Новые потери РФ на Курщине: ВСУ ракетами уничтожили понтонные переправы

18:21

Церковный праздник 8 сентября: что запрещено делать на Рождество Пресвятой Богородицы

18:03

"Мы сидим на 70-й минуте матча": Буданов сделал заявление о переломе войны

18:01

ВСУ выжигают врага новым оружием: на фронте появились дроны "Драконы" - CNN

17:25

Опасность для Украины: в Германии растет рейтинг пророссийских партий - Bild

17:15

Оккупанты "просачиваются" в Волчанск: как изменилась ситуация на Харьковщине

17:00

Куда делись сестры Петрик: продолжают выступать и пишут песни на русском языкеВидео

16:48

Россияне ударили по Харькову: в городе два прилета, возник пожар

16:23

"Трое-четверо суток ситуация уже лучше": Зеленский рассказал о боях под Покровском

16:21

Украина вырвалась на 7 место: медальный зачет Паралимпиады пополнили два "золота"

16:20

Еще один сбежал, сверкая пятками: молчунья Седокова подтвердила третий разводВидео

16:17

Путин сильно спешит: элита РФ выдвинула диктатору ультиматум начать переговоры

15:34

Летающий автомат Калашникова: ВСУ впервые применили уникальную разработку

15:28

РФ изменила тактику: враг продвигается к стратегически важному городу Донецкой области

15:23

Склад ракет из КНДР взлетел на воздух: новые детали мощных взрывов в РФ

Реклама
15:07

Медведев разразился мечтами о распаде США и предрек РФ "санкции навсегда"

14:46

Звездные капризы: украинская актриса рассказала, как удивила ее Пугачева на съемках в Киеве

14:42

"Что-то чирикаешь и лаешь": Сергей Притула поставил на место беглеца Волошина

14:42

Какие цветы можно посадить под зиму: топ-5 лучших вариантов

14:35

Стоят копейки: почему в Украине стремительно дешевеют яблоки

14:23

Войска РФ переключились с Покровска на другой город – генерал Маломуж

13:50

Передача иранских баллистических ракет РФ: Украина сделала жесткое заявление

13:50

Справился: появились новости о лечении короля Чарльза

13:43

Что делать с пионами осенью: одна манипуляция обеспечит роскошное цветение веснойВидео

13:35

Войска РФ остановлены на важном направлении: в ВСУ сделали заявление

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять