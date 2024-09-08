Любимая тушь засохла: как легко ее освежить и реанимировать аптечным средством

Эксперты советуют не спешить выбрасывать тушь, а попробовать ее оживить.

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Простой лайфхак, как реанимировать тушь / коллаж: Главред, фото: pexels

Тушь для ресниц - средство, которое есть чуть ли не в каждой женской косметичке. Однако структура ресниц у каждой девушки особенная, поэтому иногда очень сложно подобрать идеальный вариант. Когда любимая тушь засыхает, даже когда у нее еще не закончился срок годности - очень досадный момент.

Однако есть один проверенный способ, как реанимировать средство, когда оно начало собираться в комочки или просто засохло.

Несмотря на обещания производителей, что после открытия тушь не теряет качеств 4-6 месяцев, иногда и через год она еще может превращать ваши ресницы в пушистые длинные ресницы. Однако иногда случается так, что средство начинает подсыхать уже через месяц.

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Что купить, чтобы продлить жизнь туши?

Однако эксперты советуют не спешить выбрасывать тушь, а попробовать ее оживить. Для этого необходимо купить в аптеке любые увлажняющие капли для глаз.

Как продлить жизнь туши?

Далее алгоритм действий таков:

достаньте щеточку из флакона с тушью; добавьте во флакон пару увлажняющих капель; вставьте обратно щеточку и закрутите флакон; подождите 5-10 минут и можете накрасить ресницы. За это время тушь размякнет и приобретет свою обычную консистенцию. Если она будет немного густоватой, можно добавить еще каплю средства.

Что такое макияж? Макияж - это моделирование, подправка (корректировка) формы и цвета лица. С помощью декоративных препаратов ставится цель подчеркнуть привлекательные черты лица. Самое важное - уметь использовать эти препараты. Хороший макияж должен быть нежным и подчеркивать всю тонкость самого макияжа; он должен быть естественным, почти незаметным. При правильном нанесении и своевременном устранении он не нарушает привычных процессов в коже. Днем он выполняет роль тонкого слоя, эффективно защищающего кожу от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. В декоративных препаратах, производимых современной косметической индустрией, содержится огромное количество полезных для кожи ингредиентов, сообщает Википедия.

Напомним, что визажист удивил советами, какие ошибки в макияже "состарят" ваше лицо. Люди делают три распространенные ошибки - эксперт поделился своими лучшими советами.

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