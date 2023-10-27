Ни за что не догадаетесь: что означает слово "шинквас" в украинском языке

В Германии "шинквасом" называют сосуд для вина. В Украине это слово имеет другое значение.

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Что означает слово "шинквас" в украинском языке? / Коллаж: Главред, фото: скриншот извидео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о древнем колоритном слове "шинквас", которое в свое время было популярным, но вышло из употребления.

Как рассказал Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1", "шинквас" – это прилавок или барная стойка. А в немецком языке, откуда это слово пришло к нам, "шинквасом" называют сосуд для вина. Но за "шинквасом" пьют не только вино, но и любые напитки.

"Вот послушайте пример:"Хтось любить кавувати за шинквасом, а ми з друзями – на терасі". Кстати, "кавувати" – новое слово, образованное по аналогии с формой "чаювати". Это слово уже попало в академический двадцатитомный словарь украинского языка", - отметил языковед. видео дня

В заключение известный Учитель призвал украинцев заботиться о чистоте своей речи.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.

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