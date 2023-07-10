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"Покупайте нарезанный": эксперт назвала лучшее место, чтобы спасти хлеб от плесени

Сергей Кущ
10 июля 2023, 15:07 обновлено 10 июля, 15:07
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Эксперт по безопасности пищевых продуктов пояснила, почему лучше покупать нарезанный хлеб.
Как и где хранить хлеб
Как и где хранить хлеб / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Хлеб является одним из основных продуктов питания среди украинцев, но в летнюю пору бывает трудно понять, где его хранить.

Сара Тейлор, эксперт по безопасности пищевых продуктов компании High Speed Training рассказала о том, где лучше хранить хлеб и как уменьшить его заплесневение, пишет Express.

"Это извечный вопрос: выбрасывать или хранить хлеб с пятнами плесени? Заплесневелый хлеб, как правило, лучше выбросить, поскольку плесень, скорее всего, распространилась гораздо дальше по буханке, чем это видно на самом деле", - говорит эксперт.

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По ее словам, покупать нарезанный хлеб - хороший и более дешевый вариант, позволяющий дольше сохранить свежесть хлеба, поскольку плесени требуется больше времени, чтобы распространиться по буханке.

"Обычный батон из супермаркета хранится не более недели, не черствея и не плесневея. Свежеиспеченные буханки имеют меньший срок хранения, чем готовые аналоги, поэтому при выборе буханки следует помнить об этом", - заявила Тейлор.

Для того, чтобы хлеб дольше оставался свежим, лучше всего хранить его в закрытом виде.

"Независимо от того, есть ли у вас специальное мусорное ведро или пакет для хлеба, или вы храните буханку в оригинальной упаковке, лучше всего хранить хлеб в сухом прохладном месте", - советует эксперт.

Если хлеб поставляется в пластиковой упаковке, то в теплом помещении он может "потеть", в результате чего внутри упаковки образуется влага.

"Во избежание этого следует использовать мусорное ведро или воздухопроницаемый пакет, но если у вас нет другого выхода, то хранение хлеба в сухом прохладном шкафу поможет замедлить этот процесс. Также следует держать хлеб вдали от воды, которая может ускорить развитие плесени", - рассказала эксперт.

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