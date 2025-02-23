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Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 23

Андрей Ганчук
23 февраля 2025, 05:30
90
Попробуйте разгадать достаточно легкую и простую оптическую иллюзию – нужная цифра прямо перед вашими глазами, но ее еще надо суметь отыскать.
загадка
Найдите цифру 23 / Jagranjosh

Когда нужно немного расслабиться и передохнуть, можно разгадывать головоломки. Простые ребусы позволят потренировать смекалку и весело провести время в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти на картинке цифру 23.

Головоломку от Jagranjosh нельзя назвать сложной. Цифру на картинке найти достаточно легко, нужно лишь внимательно смотреть на сам рисунок.

На картинке – множество цифр 28. Наша задача – найти среди них 23.

видео дня

Дается лишь 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужную цифру / Jagranjosh

Не удалось найти цифру? Ловите подсказку: посмотрите в правый верхний угол, а потом чуть ниже. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли цифру 23, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество цифр 9, нужно отыскать одну-единственную 8. На разгадку дается всего 3 секунды.

Также можно попробовать разгадать похожую головоломку – ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке очень много цифр 89. А нам нужно найти 88, причем за 6 секунд.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке в синих кружках обозначено множество цифр 6. Где-то среди них спрятана цифра 5, которую нам и предстоит отыскать.

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