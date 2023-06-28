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Сестры разругались в пух и прах из-за имени собаки: женщина поведала историю

Дмитрий Видоменко
28 июня 2023, 15:52 обновлено 28 июня, 15:52
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Англичанка говорит, пса она решила назвать Янки - потому, что у него очень дерзкий и независимый характер. Но ее сестра из США разгневалась.
Собака, имя
Англичанка категорически отказалась менять имя псу / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Одна женщина из Англии взяла из приюта собаку порода "американская акита" и дала ей простое, на свой взгляд, имя ‒ Янки. Но, как пишет британское издание Mirror, сестра англичанки и ее бойфренд-американец возмутились и разгневались.

Англичанка говорит, пса она решила назвать Янки еще и потому, что у него очень дерзкий и независимый характер.

"Потому его зовут Янки – я подумала, что это смешно. И им кажется, ему нравится его имя", ‒ сказала она.

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Но дело в том, что ее сестра уехала жить в США ‒ к своему бойфренду. А дело в том, что далеко не все американцы, особенно из северных штатов, любят, когда их называют "янки".

И вот к англичанке решила приехать в гости к сестре ‒ причем с возлюбленным.

Сперва все шло хорошо, но потом американская сестра внезапно заявила ‒ хорошо бы поменять имя собаке (а то Янки – оскорбительно).

"Я будто подумал, что она шутит, но она повторила, что говорит серьезно. Имя Янки очень расстроило ее парня. И он счел его оскорбительным. Я фактически сказала им, чтобы не занимались ерундой и повзрослели. Я сказала ему, что не собираюсь менять имя своей собаки ", ‒ сказала англичанка.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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