Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках Санты и оленя за 11 секунд

Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

https://glavred.info/life/supertest-na-iq-naydite-3-otlichiya-v-kartinkah-santy-i-olenya-za-11-sekund-10650278.html Ссылка скопирована

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

В сегодняшнем задании представлены две одинаковые фотографии Санта Клауса и оленя. Хотя на первый взгляд эти две фотографии кажутся идентичными, но это не так. Между двумя картинками есть три отличия.

Сможете ли вы найти три различия между двумя картинками за 11 секунд?

видео дня

Проверьте свои навыки наблюдения прямо сейчас!

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Читатели, которые смогут найти различия между двумя картинками за отведенное время, обладают высоким IQ, острым умом и отличными навыками наблюдения.

Если некоторые различия можно легко обнаружить, то на другие может уйти много времени.

Вы нашли все отличия?

Если - да, то у вас отличное внимание к деталям и острые глаза.

Тем, кто не смог найти все отличия за отведенное время, нужно больше тренироваться.

Теперь ознакомьтесь с решением, представленным ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред