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Как избавиться от царапин на авто: требуется всего одно бытовое средство

Мария Николишин
24 октября 2024, 03:30
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Автомобильный эксперт поделился простым, но невероятно эффективным советом.
Как избавиться от царапин на авто: требуется всего одно бытовое средство
Как избавиться от царапин на авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что делать с царапинами на авто
  • Какие бытовые средства могут их убрать

Удалить неприглядные следы на кузове своего автомобиля, можно с помощью одного дешевого бытового средства. Об этом пишет Express.co.uk.

Чем можно удалить царапины с авто

Тим Алкок, представитель компании LeaseCar UK, занимающейся финансированием транспортных средств, подчеркнул, что небольшие царапины можно значительно уменьшить с помощью уксуса.

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"Не все царапины на автомобиле требуют визита в автомастерскую. Их можно легко исправить с помощью простых самоделок. Уксус - отличный способ замаскировать мелкие царапины", - сказал он.

Эксперт сказал, что нужно использовать небольшое количество уксуса, смешанного с водой, и полировать поврежденный участок авто. Он отметил, что оставлять надолго уксус на поверхности авто нельзя.

Почему уксус убирает царапины

Уксус содержит небольшое количество кислоты, которая помогает растворить царапины в прозрачном покрытии, защищающем лакокрасочное покрытие автомобиля.

Так, нанеся небольшое количество средства на царапину и отполировав ее тканью из микрофибры, водители могут уменьшить воздействие царапины или, в некоторых случаях, удалить ее полностью.

Тим также подчеркнул, что водители, которые не имеют уксуса, могут использовать небольшое количество зубной пасты, чтобы замаскировать царапины на своем автомобиле.

"Другие варианты, такие как зубная паста и аэрозольная краска, являются гениальными лайфхаками для того, чтобы отполировать царапины. Убедитесь, что вы используете лишь небольшое количество таких средств, как лак для ногтей и уксус, поскольку они могут повредить лакокрасочное покрытие, если использовать их слишком часто или в больших количествах", - добавил он.

Что нужно знать о Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

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