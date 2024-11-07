Как правильно обрезать малиновое дерево в ноябре: летом будет отличный урожай

Вы узнаете:
- Самую эффективную обрезку малины проводят осенью
- Для чего нужно обрезать малину под корень
Как правильно обрезать малину осенью на зиму, чтобы обеспечить растению не только нормальные условия, но и иметь большой урожай летом. Важно знать, что именно осенняя обрезка малины дает лучший уход за ремонтантной малиной. Такая обрезка позволит защитить побеги от вредителей и различных болезней, которые могут зимовать на растениях. Опытные садоводы также рассказали, что весной необходимо проводить лишь санитарную обрезку.
Нужно ли обрезать верхушки у малины
Неоднократно опытные специалисты отмечают, что лучше всего проводить обрезку в октябре-ноябре, уже после последнего сбора осеннего урожая.
В таком случае побеги, которые уже прекратили плодоносить, следует обязательно срезать на уровне почвы. Также обязательно нужно срезанные побеги вывезти с приусадебного участка и уничтожить или сжечь. На таких побегах могут находиться сотни различных вредителей, поэтому, чтобы обезопасить от инфицирования соседние растения, следует уничтожать срезанные побеги.
Также стоит помнить, что в первый год роста на саженцах начинают отрастать совсем молоденькие побеги. Уже в августе молодые кусты дадут небольшой урожай. Однако в следующем году эти однолетние побеги оставлять нельзя, их необходимо тщательно вырезать до пеньков размером в 3 сантиметра от почвы. Такую обрезку нужно проводить в конце октября и ноябре.
Какой высоты оставлять малину на зиму
Стоит запомнить, что небходимо обрезать кусты малины после завершения плодоношения. В первую очередь начинать стоит с удаления тех веток, с которых еще летом собирали урожай ягод - их нужно вырезать под корень. Садоводы рассказали, что не стоит оставлять побеги еще на один год, ведь лучше всего малина плодоносит на побегах только 2 года.
Зато обратите внимание на побеги этого сезона, тогда вы найдете еще не одревесневшие, а зеленые с листьями. Именно эти побеги дадут большой урожай в следующем сезоне. Также, для лучшего урожая, стоит накрыть побеги агроволокном или пленкой, чтобы они удачно перезимовали. На 1м таких побегов нужно оставить 8-10 побегов, а остальные побеги стоит срезать. Также не бойтесь обрезать ветви до самой земли, ведь тогда малина отрастит новые и сильные побеги от корня. Это также даст большой урожай.
Смотрите видео о том, как обрезать ремонтантную малину в ноябре:
Больше интересных новостей:
- Для лучшего роста и урожая: какие растения нужно обрезать в октябре - полный список
- На заметку садоводам: какие деревья и кусты нужно обрезать зимой
- Садоводам важно знать: как обрезать гортензию осенью, чтобы она хорошо цвела
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред