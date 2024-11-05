Об урожае можно забыть: где нельзя сажать малину

Вы узнаете:
- Какое самое лучшее место для посадки малины
- Что не желательно выращивать рядом с ней
Правильное место для посадки малины — залог хорошего урожая и здоровья растений. Малиновый кустарник, несмотря на свою устойчивость, очень требователен к условиям. От места посадки зависят урожайность, развитие и долговечность кустов.
Главред разобрал, где лучше на участке посадить малину и каких мест лучше избегать.
Где лучше сажать малину: на солнце или в тени?
Малина предпочитает солнечные участки, где может получать 6-8 часов света в день. Это растение не выносит тени, так как недостаток света снижает урожай и замедляет рост кустов, пишет портал На пенсии. Лучше выбирать участок, где солнечные лучи освещают кусты утром и вечером. Если посадить малину в тени, кусты станут слабыми и будут давать мало плодов.
Что лучше не сажать рядом с малиной?
Малина не любит конкуренции, поэтому важно избегать соседства с определенными культурами. Например, облепиха, жасмин, вишня и виноград забирают из почвы большое количество воды и питательных веществ, что отрицательно влияет на рост и плодоношение малины.
Кусты также не стоит сажать рядом с другими ягодами, такими как ежевика, клубника, земляника, а также с розовоцветными деревьями (яблоней, сливой, грушей, абрикосом и айвой). Эти растения создают конкуренцию и могут стать источником заболеваний.
Можно ли сажать малину вдоль забора?
Да, малина может расти вдоль забора, если это солнечное место и есть хорошая дренажная система. Забор будет защищать кусты от ветра, создавая оптимальные условия. Главное, чтобы малине хватало света и кусты не были затенены. Следите, чтобы рядом не росли крупные деревья, поскольку их корневая система отбирает воду и питательные вещества.
Какие места на участке не подходят для малины?
Есть несколько мест, где сажать малину не рекомендуется:
- Тенистые участки — даже небольшая тень может негативно сказаться на урожайности.
- Низины и переувлажненные участки — малина не переносит избыточную влагу. Если посадить кусты на таких участках, корни могут загнить.
- Кислые и тяжелые почвы — глинистая и торфяная земля с повышенной кислотностью не подходят для малины. Лучше выбирать нейтральные или слегка щелочные почвы с хорошей дренажной системой.
- Участки с высоким уровнем грунтовых вод — если вода залегает ближе 1 метра к поверхности, кусты будут страдать от переувлажнения.
Где лучше на участке посадить малину?
Идеальное место для малины — солнечный участок с хорошей дренажной системой и плодородной, нейтральной или слегка щелочной почвой. Правильно выбранное место поможет обеспечить стабильный урожай на долгие годы.
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