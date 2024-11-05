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Об урожае можно забыть: где нельзя сажать малину

Сергей Кущ
5 ноября 2024, 10:05
261
Главред разобрал, где лучше на участке посадить малину и каких мест лучше избегать.
Где нельзя сажать малину
Где нельзя сажать малину / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какое самое лучшее место для посадки малины
  • Что не желательно выращивать рядом с ней

Правильное место для посадки малины — залог хорошего урожая и здоровья растений. Малиновый кустарник, несмотря на свою устойчивость, очень требователен к условиям. От места посадки зависят урожайность, развитие и долговечность кустов.

Главред разобрал, где лучше на участке посадить малину и каких мест лучше избегать.

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Где лучше сажать малину: на солнце или в тени?

Малина предпочитает солнечные участки, где может получать 6-8 часов света в день. Это растение не выносит тени, так как недостаток света снижает урожай и замедляет рост кустов, пишет портал На пенсии. Лучше выбирать участок, где солнечные лучи освещают кусты утром и вечером. Если посадить малину в тени, кусты станут слабыми и будут давать мало плодов.

Что лучше не сажать рядом с малиной?

Малина не любит конкуренции, поэтому важно избегать соседства с определенными культурами. Например, облепиха, жасмин, вишня и виноград забирают из почвы большое количество воды и питательных веществ, что отрицательно влияет на рост и плодоношение малины.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Кусты также не стоит сажать рядом с другими ягодами, такими как ежевика, клубника, земляника, а также с розовоцветными деревьями (яблоней, сливой, грушей, абрикосом и айвой). Эти растения создают конкуренцию и могут стать источником заболеваний.

Можно ли сажать малину вдоль забора?

Да, малина может расти вдоль забора, если это солнечное место и есть хорошая дренажная система. Забор будет защищать кусты от ветра, создавая оптимальные условия. Главное, чтобы малине хватало света и кусты не были затенены. Следите, чтобы рядом не росли крупные деревья, поскольку их корневая система отбирает воду и питательные вещества.

Какие места на участке не подходят для малины?

Есть несколько мест, где сажать малину не рекомендуется:

  • Тенистые участки — даже небольшая тень может негативно сказаться на урожайности.
  • Низины и переувлажненные участки — малина не переносит избыточную влагу. Если посадить кусты на таких участках, корни могут загнить.
  • Кислые и тяжелые почвы — глинистая и торфяная земля с повышенной кислотностью не подходят для малины. Лучше выбирать нейтральные или слегка щелочные почвы с хорошей дренажной системой.
  • Участки с высоким уровнем грунтовых вод — если вода залегает ближе 1 метра к поверхности, кусты будут страдать от переувлажнения.

Где лучше на участке посадить малину?

Идеальное место для малины — солнечный участок с хорошей дренажной системой и плодородной, нейтральной или слегка щелочной почвой. Правильно выбранное место поможет обеспечить стабильный урожай на долгие годы.

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