Чем подвязать малину, чтобы сохранить растение в хорошей форме: главные секреты

Подвязка малины является необходимым процессом, который позволяет обеспечить опору растению, а также сохранять компактность куста.

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Советы, когда нужно подвязывать малину / коллаж: Главред, фото: pixabay

Малина - вкусная и полезная ягода, которую можно вырастить на собственном участке. Однако, чтобы получить много плодов и сохранить растение в хорошей форме, важно понимать, как правильно подвязывать малину. Именно поэтому мы собрали лучшие советы и техники, чтобы вы знали, чем подвязать малину.

Подвязка малины является необходимым процессом, который позволяет обеспечить опору растению, а также сохранять компактность куста. Этим способом можно избежать перекоса куста после дождя или сильного ветра.

Когда нужно подвязывать малину

Считается, что подвязывать малину нужно весной - до того, как распустятся почки. Именно тогда процедура окажется наименее травматичной для растений. Однако сделать это можно и летом, но аккуратно, чтобы не задеть ягоды.

Подвязать малину можно несколькими способами:

Самый простой метод - побеги малины подвязываются к одиночной опоре в виде колышка.

"Шпалерный" вид подвязки. Для этого в землю вбиваются колышки, между которыми натягивается проволока.

Веерный метод подвязки. Для этого между кустами следует установить две палки. Остается лишь подвязать к ним на разной высоте ветки то одного, то другого куста, образуя таким образом нечто вроде веера.

Смотрите видео, как правильно подвязать малину:

Когда нужно подрезать верхушки малины

Календарь обрезки малины объединяет весенний, летний и осенний уход за культурой. С помощью обрезки кустов, выполненной на разную высоту, можно увеличить урожайность ягоды, говорит автор YouTube канала "TV Ofis".

Время обрезки малины весной - до начала движения сока, когда снег уже растаял. Надо аккуратно удалить и уничтожить все подмерзшие побеги до здоровой почки. У молодых веток срезают верхушку на несколько см, чтобы активировать рост боковых плодоносящих веточек.

Летом важно удалить поврежденные болезнями и вредителями засохшие листья, предупреждая заражение основной части сада.

Обрезку малины осенью начинают практически сразу после созревания и сбора последних ягод урожая. Рекомендуется без сожаления удалить все ветки, которые плодили летом. Также стоит срезать тонкие нынешние побеги, которые могут вымерзнуть зимой.

Как подстригают малину - видео:

Что за ягода малина? Малина европейская, малина обыкновенная или просто малина - многолетний полукустарник род Рубус семейства Розовые (Rosaceae), подсемейства Rosoideae (Розанные, или Шиповниковые), сообщает "Википедия".

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