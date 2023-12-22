Как правильно посадить малину: эти просты советы ошеломят садоводов

Для садоводов (особенно любителей) всегда будет важен вопрос: "Где лучше сажать малину?". Главред разбирается в нем.

https://glavred.info/lifehack/kak-pravilno-posadit-malinu-eti-prosty-sovety-oshelomyat-sadovodov-10527284.html Ссылка скопирована

Как правильно сажать малину? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Когда и как правильно посадить малину?

Посадка малины - важный этап, который определит успех ее роста и плодоношения. Вот некоторые рекомендации по посадке малины:

Время посадки. В основном, малину сажают осенью или весной. Осенью предпочтительнее, так как корни могут укрепиться до начала зимы. Весной тоже можно сажать, но растение будет иметь меньше времени для укоренения до лета.

Выбор места. Малина любит солнечное место, поэтому выбирайте участок с хорошим освещением.

Почва должна быть хорошо дренированной и умеренно плодородной.

Подготовка почвы. Перед посадкой удобряйте почву компостом или перегноем.

Убедитесь, что pH (кислотности) почвы находится в пределах 5.6-6.2.

Расстояние между растениями. Между кустами малины лучше оставить примерно 1-1,5 метра. Расстояние между рядами должно быть примерно 2 метра.

Посадка. Сажайте саженцы малины на глубину, равную глубине их контейнера. Когда посажены, обильно полейте их водой.

Уход после посадки. Обеспечьте постоянный полив в течение первого сезона, чтобы корни хорошо укоренились.

Поддержка. Установите опоры или поддерживающие конструкции для малины, чтобы предотвратить её прогиб под тяжестью плодов.

Не забывайте, что уход за малиной также включает в себя обрезку, подкормку, борьбу со вредителями и болезнями. Следите за состоянием растений и регулярно проводите необходимые мероприятия по уходу.

Как правильно посадить малину на участке?

Правильная посадка малины включает в себя несколько этапов. Вот пошаговая инструкция:

видео дня

Выбор сорта. Выберите сорт малины, который подходит для вашего региона и климата. Узнайте о том, является ли сорт самоплодным, или требует наличия других растений для опыления.

Выбор участка. Выберите солнечное место с хорошей освещенностью. Малина любит свет, поэтому выбирайте место, где она получит достаточно солнечного света.

Подготовка почвы. Почва должна быть хорошо дренированной и плодородной. Добавьте компост или перегной для улучшения структуры почвы. Убедитесь, что pH почвы находится в пределах 5.6-6.2.

Расстояние между кустами. Соблюдайте оптимальное расстояние между кустами, чтобы обеспечить им достаточно места для роста и развития. Обычно, это расстояние составляет 1-1,5 метра между кустами.

Выбор саженцев. Покупайте здоровые саженцы малины у проверенных поставщиков. Они должны иметь разветвленные корни и отсутствие признаков болезней.

Подготовка ямы для посадки. Выкопайте яму глубиной и шириной примерно 40-50 см. Если у вас несколько саженцев, оставьте между ними достаточное расстояние.

Посадка. Перед посадкой замочите корни саженца в воде на 1-2 часа. Расправьте корни в яме и аккуратно закопайте саженец, утрамбовав почву вокруг.

Полив. Обильно полейте посаженные малины. Установите мульчу вокруг растения, чтобы удерживать влагу и сдерживать рост сорняков.

Укрепление растений. Установите опоры или поддерживающие конструкции для малины.

Уход после посадки. В первый год регулярно поливайте растение, следите за его состоянием и проводите необходимые мероприятия по уходу, такие как обрезка.

Следите за состоянием малины, и она наверняка порадует вас своими плодами.

Что нужно положить в лунку при посадке малины?

При посадке малины в лунку, для обеспечения хорошего старта роста и развития растения, полезно добавить определенные компоненты в почву вокруг корней. Вот что можно положить в лунку при посадке малины:

Компост или перегной. Добавление компоста или перегноя в почву поможет улучшить ее структуру и обеспечит малину необходимыми питательными веществами.

Минеральные удобрения. Добавление универсальных минеральных удобрений сбалансированного состава может быть полезным для обеспечения растения необходимыми макро- и микроэлементами.

Костную муку. Костная мука является источником фосфора и кальция, что полезно для развития корней и формирования крепкого скелета у малины.

Микориза. Это грибковые симбионтные организмы, которые могут помочь укрепить корни малины и улучшить их способность к поглощению воды и питательных веществ.

Торф. Он помогает улучшить водоудерживающие свойства почвы, обеспечивая более стабильный запас влаги для растения.

Песок (при необходимости). Если почва слишком глинистая и плотная, добавление небольшого количества песка поможет улучшить дренаж.

Помните, что перед добавлением каких-либо веществ в почву лучше провести анализ почвы, чтобы определить ее состав и потребности в определенных элементах. Умеренность в использовании удобрений важна, поэтому следите за рекомендациями и не переусердствуйте.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.