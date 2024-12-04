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За 30 секунд: как сделать кислые мандарины сладкими - секретный прием

Марина Фурман
4 декабря 2024, 03:32
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Порой бывает, что ароматные и красивые на вид мандарины оказываются кислыми. Чтобы изменить их вкус, не нужен сахар.
мандарин
Чтобы "превратить" кислые мандарины в сладкие, понадобится 30 секунд / Коллаж: Главред, фото pexels

Вы узнаете:

  • Почему мандарины могут иметь кислый вкус
  • Как быстро сделать мандарины сладкими

Ни один новогодний праздник не проходит без вкусных мандарин. Однако иногда даже идеальные на вид мандарины могут оказаться кислыми, что становится настоящим разочарованием. Главред нашел простые способы, которые помогут сделать даже кислые мандарины сладкими.

Почему мандарины бывают кислые

Портал "На пенсии" пишет, что существует много факторов, влияющих на вкус мандаринов, особенно на содержание сахара. Кислый вкус мандаринов может зависеть от сорта или гибрида.

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Еще одной причиной может быть слишком ранний сбор урожая. Иногда для того, чтобы фрукты легче перенесли транспортировку из одной страны в другую, их срывают до того, как они полностью созреют. В результате они не успевают "накопить" достаточное количество сахара.

Как сделать мандарины сладкими

Чтобы быстро наслаждаться сладкими мандаринами, следует фрукты положить в микроволновую печь на 30 секунд на максимальной мощности. Быстрый разогрев плодов запустит в их соке определенные химические процессы, которые сделают мандарины слаще.

Эксперты отмечают, что мандарины после микроволновой печи следует есть сразу после того, как они остынут. Ведь фрукты после такой "обработки" не подходят для длительного хранения.

Следующий способ легкий, однако несколько дольше по времени.

Чтобы улучшить вкус мандаринов, вам понадобится только теплая вода.

Нужно набрать воду температурой около 45 градусов, погрузить мандарины на 10 - 15 минут. Затем следует переместить фрукты в холодную воду на 1-2 минуты.

Если у вас есть значительно больше времени, тогда можно поставить мандарины созревать на подоконник или в любое другое место, куда падают солнечные лучи.

Надеемся, что эти методы помогут наслаждаться зимним лакомством без разочарований.

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