За 30 секунд: как сделать кислые мандарины сладкими - секретный прием

Вы узнаете:
- Почему мандарины могут иметь кислый вкус
- Как быстро сделать мандарины сладкими
Ни один новогодний праздник не проходит без вкусных мандарин. Однако иногда даже идеальные на вид мандарины могут оказаться кислыми, что становится настоящим разочарованием. Главред нашел простые способы, которые помогут сделать даже кислые мандарины сладкими.
Почему мандарины бывают кислые
Портал "На пенсии" пишет, что существует много факторов, влияющих на вкус мандаринов, особенно на содержание сахара. Кислый вкус мандаринов может зависеть от сорта или гибрида.
Еще одной причиной может быть слишком ранний сбор урожая. Иногда для того, чтобы фрукты легче перенесли транспортировку из одной страны в другую, их срывают до того, как они полностью созреют. В результате они не успевают "накопить" достаточное количество сахара.
Как сделать мандарины сладкими
Чтобы быстро наслаждаться сладкими мандаринами, следует фрукты положить в микроволновую печь на 30 секунд на максимальной мощности. Быстрый разогрев плодов запустит в их соке определенные химические процессы, которые сделают мандарины слаще.
Эксперты отмечают, что мандарины после микроволновой печи следует есть сразу после того, как они остынут. Ведь фрукты после такой "обработки" не подходят для длительного хранения.
Следующий способ легкий, однако несколько дольше по времени.
Чтобы улучшить вкус мандаринов, вам понадобится только теплая вода.
Нужно набрать воду температурой около 45 градусов, погрузить мандарины на 10 - 15 минут. Затем следует переместить фрукты в холодную воду на 1-2 минуты.
Если у вас есть значительно больше времени, тогда можно поставить мандарины созревать на подоконник или в любое другое место, куда падают солнечные лучи.
Надеемся, что эти методы помогут наслаждаться зимним лакомством без разочарований.
Читайте также:
- Праздники уже "на носу": когда колядуют, щедруют и сеют в Украине
- Как украсить елку в 2025 году: лучшие идеи подготовки к празднику
- Что сделать, чтобы кот не лез на елку: эксперты поделились легким решением
Что известно о сайте На пенсии
Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". На сайте публикуются полезные советы на все случаи жизни.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред