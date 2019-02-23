Почему Зеленский – единственный достойный выбор для Украины

Виллем Олдершофф

бывший глава подразделения Еврокомиссии, аналитик по международным вопросам в Брюсселе

23 февраля 2019, 12:17

Единственный шанс сделать Украину страной без определяющей роли олигархов, с действительно демократическими институтами и законами предоставляет кандидат Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / РБК-Украина

К сожалению, все опросы общественного мнения показывают, что опытные кандидаты-реформаторы не имеют шансов на победу на президентских выборах в Украине. Маловероятно, что кто-либо из них значительно увеличит свой рейтинг в ближайшие шесть недель.

Два кандидата с многолетним опытом в украинской политике имеют шанс пройти во второй тур: президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Тем не менее, они имеют плохой опыт в проведении реформ.

Опросы показывают, что комик Владимир Зеленский, похоже, имеет самые лучшие шансы для того, чтобы пройти во второй тур

Правда, под руководством Порошенко были проведены важные реформы, но они носили в основном экономический характер. Также завершились провалом его обещания на Майдане установить справедливость и построить правовое общество.

Порошенко активно противодействовал усилиям по демонтажу украинской олигархической системы, блокируя реальную судебную реформу, эффективные антикоррупционные меры и избирательную реформу.

В свою очередь, Тимошенко навсегда связана сомнительным прошлым, в частности, тем как она накопила огромное состояние в начале своей карьеры. Годы, когда она была премьер-министром, также нельзя назвать успешными в проведении реформ.

Опросы показывают, что комик Владимир Зеленский, похоже, имеет самые лучшие шансы для того, чтобы пройти во второй тур. Его шоу "Квартал 95" уже давно отличается резкой и глубокой критикой совершенно несправедливой политической системы Украины, еще задолго до Майдана. Он последовательно критиковал агрессию России в Крыму и на Донбассе, а также высмеивал российского президента Владимира Путина.

Зеленский пожертвовал часть заработанных в России денег украинцам, воюющим на Донбассе, после чего российские власти возбудили против него уголовное дело.

В своем популярном телесериале "Слуга народа" он и его команда показывают в сатирическом ключе, как функционирует коррупционная система Украины, и основные проблемы, с которыми сталкивается страна.

Также не будет преувеличением сказать, что Зеленский излучает глубокий патриотизм. Это ясно видно из того, как он и его коллеги справляются с проблемами простых украинцев на своих шоу "Квартал 95" по всей стране. Нужно только следить за реакцией аудитории; молодые и старые зрители во всех регионах Украины тронуты до слез, когда Зеленский и его актеры поют песни, такие как "Держи меня, Родина" или "Я не понимаю, папа".

Критики Зеленского видят две проблемы с его потенциальным президентством: политическая неопытность и его предполагаемая близость к олигарху Игорю Коломойскому. Первое неоспоримо.

Но может ли его неопытность стать преградой? Преданный неопытный лидер, который правильно оценивает состояние своей страны, окружит себя командой знающих и опытных советников.

Некоторые подчеркивают, что между Коломойским и Зеленским есть связи, потому что сериал комика транслируется на канале олигарха "1+1". Но его студия "Квартал-95" перешла на этот канал только после того, как покинула канал другого олигарха Дмитрия Фирташа. Все популярные каналы в Украине и большинство крупных компаний принадлежат олигархам.

Есть ли у всех, кто там работает, связи с олигархами? Даже если связь существует, трудно поверить, что у Порошенко и Тимошенко нет таких отношений. Например, есть много предположений о том, что Коломойский также делает ставку на Тимошенко и поддерживает ее кандидатуру, но доказать эти отношения практически невозможно.

Выбор для украинских реформаторов очевиден: единственный шанс сделать Украину страной без определяющей роли олигархов, с действительно демократическими институтами и законами предоставляет кандидат Зеленский.

Европейский Союз и США должны начать налаживать закулисные контакты с командой Зеленского. Стабильная, процветающая и демократическая Украина - это не только то, к чему стремились украинцы, но и жизненные интересы Запада.

Виллем Олдершофф, аналитик по международным вопросам в Брюсселе для Atlantic Council.

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