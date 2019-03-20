Плохая новость для Путина

"Зеленые человечки"

Спустя пять лет, президент России Владимир Путин отпраздновал аннексию Крыма с огромной помпой, окутанной патриотической пропагандой. Но для многих в России наблюдение за праздниками было похоже на сцену из "Безумного Макса: Дорога ярости".

Хотя аннексия первоначально дала Путину большую популярность - постоянная риторика о великой России в основном исчерпана. Серьезные политические и экономические кризисы быстро приближаются. Ресурсы народа истощены, и путинская версия российского будущего "мы против мира" оказывается непопулярной. Через пять лет после Крыма люди стремятся к нормальной, а не "героической" жизни.

История должна учить каждого авторитарного лидера, что национализм не вечен и риторическим величием нельзя оплатить счета

Читайте такжеПочему Запад не должен прощать России КрымХотя санкции Запада после аннексии Крыма вынудили предпринимательство в РФ выйти на передний план, за последние пять лет располагаемые доходы России падали несколько лет подряд. Люди просто начинают больше интересоваться тем, что у них в холодильнике, чем театрализованным представлением на Красной площади.

Для справки: в 2014 году в Киеве разразились кровавые протесты против президента Виктора Януковича, который отменил подписание экономического соглашения с Европейским союзом в пользу более тесных связей с Москвой. Даже когда Янукович бежал в Россию, Кремль организовал бескровный, но насильственный, военизированный захват Крымского полуострова. Этот регион был частью Российской империи на протяжении веков - россияне считают его местом рождения христианства в Киевской Руси, государства на базе которого и появились Россия и Украина. Но Советский Союз присоединил Крым к своей Украине в управленческих целях. Русские всегда беспокоились о том, что потеряли Крым, и - через 60 лет - когда Путин вернул полуостров в состав России, его популярность выросла с 60 до почти 90 процентов.

Президенту нужен был смелый шаг. После многолетних парадов с голой грудью по всей Сибири, плавания с дельфинами и позирования с ракетами, его трюки уже никого не привлекали. Страна чувствовала экономическое неравновесие, и россияне искали светлое будущее. В 2012 году третий президентский срок Путина был встречен массовыми протестами. Кремль начал проводить сильную внешнюю политику, чтобы компенсировать внутренние недостатки.

Читайте такжеКрым как символ бессилия и капитуляции Запада перед ПутинымЭто сработало. Когда Запад ввел санкции против России, ограничив финансы для бизнеса и конкретных чиновников, положение Путина стало лучше, а не хуже. Противостояние жесткой политике Кремля - ​​контроль над телевидением, запугивание оппозиции правовыми и финансовыми средствами, арест политических активистов - усиливалась в начале 2010-х годов, но ослабла, потому что санкции вызвали всплеск национализма.

Чтобы нанести ответный удар по Западу, Кремль ввел контрсанкции. Поначалу потеря итальянского прошутто, французского сыра и польской моркови выглядела катастрофически. Но это привело к непредвиденным последствиям - стимулированию российского сельского хозяйства. Страна превратилась в грозного экспортера зерна, развернув некогда заброшенный сектор.

А крупные строительные проекты, такие как мост через Керченский пролив, соединяющий территорию Россию и Крым, а также крупные продажи нефти и оружия, помогли ВВП России вырасти на скромные 2% в 2018 году.

Это, конечно, позволило режиму оставаться на плаву, но мало помогало финансовому благосостоянию обычных людей. Кроме того, Кремль принял непопулярную пенсионную реформу и повысил налоги для большинства граждан, пощадив близких к власти олигархов.

Россияне вышли на улицы в знак протеста. Но государство только удвоило усилия по ограничению прав людей - возможно, боясь, что наступающая годовщина оккупации Крыма возродит патриотизм.

Читайте такжеКрым стал тяжелым бременем для экономики РоссииТаким образом, Кремль ввел еще больше ограничений. Например, до недавнего времени Интернет оставался относительно свободным пространством для инакомыслия и дискуссий. Но правительство РФ на днях приняло новый закон против "фейковых новостей" и выступило за создание "суверенного интернета" по примеру Китая. Отделяя российский интернет от всемирной сети, Москва стремится ограничить доступ к информации, которая подрывает авторитет власти. Как и в советское время, любая критика правительства может быть уголовно наказуема.

С такой цензурой и репрессиями Путин следует модели Иосифа Сталина, ограждающей Советский Союз путем построения социализма в отдельно взятой стране

Пытаясь построить "суверенный" капитализм, Путин противоречит идеи свободного рынка - потока товаров и услуг, который не функционирует в изоляции.

Растущие ограничения на глобальный доступ и восходящую мобильность - вот что сейчас вызывает недовольство России. Общественность устала от усилий Кремля по разжиганию разногласий и враждебности во всем мире. Через пять лет после аннексии Крыма, россияне больше не хотят никого аннексировать или угрожать миру. Они не хотят заниматься этим. Это было очевидно во время чемпионата мира по футболу прошлым летом, когда россияне обнаружили, что дружба - лучшая валюта, чем война.

Читайте такжеЗапад не волнует судьба аннексированного КрымаФактически, закон Путина, направленный против оппозиционных СМИ и блогеров, еще больше подрывает авторитет властей. Насколько небезопасными они должны быть, если боятся критической публикации в Facebook.

Такие действия делают людей менее послушными. Тысячи людей протестовали против пенсионной реформы осенью. И в последние недели десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы защитить свои виртуальные права и свободы. "Если моя онлайн-жизнь окажется под угрозой, - сказал мне мой 22-летний племянник, - я буду защищать ее своей реальной жизнью".

Плохая новость для Путина состоит в том, что через пять лет после Крыма не будет нового Крыма, который бы снова подстегнул его популярность.

Нина Хрущева - профессор международных отношений университета New School в Нью-Йорке для NBC News.