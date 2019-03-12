Путин "сходит с ума" и берет под контроль интернет и религию – CNN

Владимир Путин / УНИАН

Российский президент Владимир Путин не отчаивается, когда дело доходит до геополитики: на прошлой неделе он подписал указ о приостановлении реализации Договора о ядерных вооружениях средней и малой дальности, а также похвастался, что его службы безопасности обнаружили почти 600 иностранных разведчиков в 2018 году.

Но с учетом того, что в повестке дня Кремля стоят не первом месте внутренние проблемы, путинская Россия похоже, принимает более авторитарный характер. Об этом идет речь в статье CNN, перевод которой публикует Главред.

Читайте такжеПутин предупредил россиян о возможном отключении интернетаНа прошлой неделе российские законодатели выдвинули пакет новых законов, направленных на ограничение свободы в Интернете. Среди законов, ожидающих подписи президента РФ, есть документ, который позволит властям сажать в тюрьму людей за оскорбление государственных чиновников в Интернете.

Россия - это не Китай, и в стране все еще существует довольно бурная онлайн-культура. Но предлагаемые законы расширили бы определение запрета на высказывание, предусматривающее наказание в виде административного задержания на срок до 15 дней для лиц, признанных виновными в размещении информации, показывающей "неуважение к обществу, государству и (и) государственным символам Российской Федерации", включая, по-видимому, самого Путина.

Этот последний шаг по ограничению свободы интернета в России основан на довольно широких законах, которые уже находятся в стадии разработки. В 2016 году закон о борьбе с терроризмом, известный под общим названием как закон Яровой, ввел жесткие меры наказания за поддержку экстремизма в Интернете и сильно повлиял на свободу вероисповедания в России.

Религиозные меньшинства заявили, что местные власти использовали антиэкстремистские законы, чтобы добавить в список запрещенных множество религиозных текстов. Эта практика продолжается, и Свидетели Иеговы были одними из наиболее пострадавших от применения таких законов. В одном из самых громких дел, российский суд в феврале приговорил свидетеля Иеговы из Дании Денниса Кристенсена к 6 годам лишения свободы в колонии по обвинению в "религиозном экстремизме".

Читайте такжеРоссийский рок-музыкант эмигрирует в США из-за запрета "Свидетелей Иеговы" в РФПосле осуждения Кристенсена также появились сообщения о пытках и жестоком обращении со Свидетелями Иеговы после обысков в их домах сотрудниками правоохранительных органов в сибирском городе Сургут. А ранее на этой неделе МИД России и Госдепартамент США подтвердили факт задержания двух граждан США - членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней - в южном городе Новороссийск.

Движение, направленное на ограничение свободы интернета и подавление религиозных меньшинств, отражает паранойю российских властей по поводу внутренних угроз. Высшее руководство России заявляет, что стране противостоят иностранные противники извне и пятая колонна изнутри.

В своей недавней речи генерал-майор России Валерий Герасимов указал на "агрессивный вектор" внешней политики США и их союзников, предположив, что они используют технологии "цветных революций" и "мягкой силы" для смены режима по всему миру, в том числе в России.

"Их целью является ликвидация государственности нежелательных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти", - сказал Герасимов. – Так было в Ираке, в Ливии и в Украине. В настоящее время подобные действия наблюдаются в Венесуэле".

Такие разговоры отражают более широкое беспокойство по поводу внутреннего инакомыслия, особенно в стране, где политическая оппозиция не имеет доступа к государственным СМИ, а Путин обладает монополией на власть.

Читайте также''Хороший ученик Сталина'': Канадский сенатор рассказала, почему Путин опасается УкраиныНо есть признаки того, что некоторые россияне сопротивляются продолжающемуся сползанию страны к авторитаризму. Ранее на этой неделе двое активистов были задержаны после того, как прервали церемонию, посвященную 66-й годовщине смерти советского диктатора Иосифа Сталина на Красной площади. Протестующий Евгений Сучков, бросил гвоздики в бюст Сталина, крича: "Гори в аду, палач людей, убийца женщин и детей!"

А в воскресенье 10 марта по меньшей мере 29 человек были задержаны на митинге в Москве против новых законов, ужесточающих контроль над интернетом. Активисты провели санкционированную демонстрацию на проспекте Сахарова в Москве, чтобы продемонстрировать протест против предложенных правил.