Порошенко назвал главного врага Украины после Путина

Президент Украины Петр Порошенко

Украине на пути в Евросоюз и НАТО, кроме президента РФ Владимира Путина, мешает бедность граждан, что унизительно для страны с "такими возможностями".

Такое мнение высказал президент Петр Порошенко в ходе визита в Житомирскую область, передают Украинские новости.

"Мы не должны забывать, что не только Путин создает преграды на нашем пути к ЕС и НАТО. У нас есть еще один враг. Мы четко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Мы хорошо знаем имя этого врага. Это бедность. Мы знаем, что много людей у нас живут еще очень бедно. И это, подчеркиваю, унизительно для страны, у которой есть такие возможности", - приводит портал слова Порошенко.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".